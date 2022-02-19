Dolandırıcıların kimlik bilgilerini kullandığı Avukat: İşimi yapamaz duruma geldim

İZMİR'de, daha önce Avukat Ersin Kasırga'nın kimlik kartının fotoğrafını çekip, ad ve soyadını kullanarak ikinci el alışveriş uygulamalarında sahte profil oluşturup dolandırıcılık yapan şüphelilerin, şimdi de onun kimlik bilgilerini kullanıp internet üzerinden yatırım vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları ortaya çıktı. Her gün dolandırılan en az 3-4 kişinin kendisine ulaştığını belirten Avukat Kasırga, "Yeter artık. İşimi yapamaz duruma geldim" dedi.

Geçen yıl kasım ayında, Ersin Kasırga'nın avukat kimlik kartının fotoğrafını çekerek, adı ve soyadı ile ikinci el alışveriş uygulamalarında sahte profiller oluşturan kişiler, piyasa değerinin altında cep telefonu satışı yaptı. Telefon almak isteyenlere 'avukat' olduklarını söyleyip, güven kazanan şüpheliler, sahte kargo gönderim fişleri düzenleyip, verdikleri hesaplara para yatırılmasını sağladı. Polis tarafından aranınca durumu fark eden Avukat Ersin Kasırga, adına açılmış profillerden dolandırıcılık yapıldığını görüp, suç duyurusunda bulundu.

Günde ortalama dolandırılan 3-4 kişinin kendini aradığını belirten Avukat Ersin Kasırga, "Dolandırıcılar, dolandırdıkları kişileri daha sonra avukat görünümüyle bir daha dolandırmak istiyorlar. Bunu da benim kimlik bilgilerimi kullanarak yapıyorlar. Çok sayıda arayan oldu. İşimin gücümün arasında bir de bunlarla ilgilenmek zorunda kalıyorum. Yeter artık. İşimi yapamaz duruma geldim. Beni arayanlara dolandırıldıklarını söylüyorum. Hatta bana para göndereceklerini bile söyleyenler oluyor. Bu konuda çok rahatsızım. Tespit ettiğim kişiler hakkında suç duyurusunda bulundum ve bulunmaya da devam edeceğim. Ancak insanların da dikkatli olması gerekiyor" dedi.