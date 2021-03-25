Dolandırıcıların izini süren JASAT faili meçhul cinayeti aydınlattı
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Dolandırıcıların izini süren JASAT faili meçhul cinayeti aydınlattı

İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN - Haberler | 3. Sayfa

Dolandırıcıların izini süren JASAT faili meçhul cinayeti aydınlattı Denizli'de kendilerini kaymakamlık görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, odun ve kömür yardımı bahanesi ile vatandaşları dolandırdı.

Dolandırıcıların izini süren JASAT faili meçhul cinayeti aydınlattı

DENİZLİ - Denizli'de kendilerini kaymakamlık görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, odun ve kömür yardımı bahanesi ile vatandaşları dolandırdı. JASAT timlerince yakalanan şüphelilerden alınan kan ve DNA örnekleri yıllar önce gerçekleşen faili meçhul olayları aydınlattı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesinde tek başına yaşayan 75 yaşındaki Nurdane S.'nin evine içerisinde odun yüklü bir kamyonetle gelen 3 kişi, "Biz kaymakamlıktan geliyoruz. Size odun getirdik, yardım yapacağız" diyerek yaşlı kadının güvenini kazandı. İki kişi yaşlı kadın ile konuşarak oyaladığı sırada, üçüncü kişi ise eve girerek Nurdane S'nin birkaç gün önce bankadan çektiği 2 bin TL emekli maaşını çaldı. Amaçlarına ulaşan hırsızlar, odunu daha sonra getirip teslim etme bahanesiyle hızlıca bölgeden uzaklaştı. Durumu fark eden Nurdane S.'nin ihbarı üzerine harekete geçen JASAT timleri, 3 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Olayı gerçekleştiren K.K. (19), S.K. (34), A.D.'nin Uşak, Muğla ve Antalya illerinde de yardım bahanesiyle yaşlı vatandaşların evlerinden 35 bin TL nakit para çaldıkları tespit edildi. JASAT timlerince düzenlenen operasyonla yakalan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin kan ve DNA örnekleri yıllar önceki cinayeti aydınlattı

Olay sonrası K.K., S.K., A.D.'den alınan kan ve DNA örnekleri Ankara Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına gönderilerek analiz edildi. Yapılan incelemelerin ardından Dolandırıcılık nedeniyle tutuklanan S.K.'nın DNA örnekleri 2 faili meçhul olayı aydınlattı. S.K.'nın 2014 yılında İzmir'de faili meçhul olan silahla yaralama olayında ve yine İzmir'de 2018 yılında meydana gelen faili meçhul cinayette kullanılan silah üzerindeki DNA ile eşleşti. JASAT timleri tarafından yakalanan dolandırıcının DNA örnekleri 7 yıl önceki faili meçhul olayı aydınlattı.

Dolandırıcıların izini süren JASAT faili meçhul cinayeti aydınlattı
Dolandırıcıların izini süren JASAT faili meçhul cinayeti aydınlattı
Dolandırıcıların izini süren JASAT faili meçhul cinayeti aydınlattı
Dolandırıcıların izini süren JASAT faili meçhul cinayeti aydınlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN

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