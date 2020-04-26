DOLANDIRICILARIN 'ALTIN SAAT'Lİ TUZAĞI KAMERADA Haber: Ali ABLAY / İstanbul, DHABahçelievler'de Türkmenistan uyruklu Reyimbay B'yi (25) elindeki saatin 6 bin dolar değerinde altın olduğunu söyleyip bin TL'ye satarak dolandırdığı iddia edilen Ayhan O. (54) yakalandı.

Haber: Ali ABLAY/ İstanbul, DHA

Bahçelievler'de Türkmenistan uyruklu Reyimbay B'yi (25) elindeki saatin 6 bin dolar değerinde altın olduğunu söyleyip bin TL'ye satarak dolandırdığı iddia edilen Ayhan O. (54) yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli Ayhan O. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Olay Bahçelievler, Zafer Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde 12 Ekim 2019 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli Ayhan O. yolda yürüyen Türkmenistan uyruklu Reyimbay B.'ye yaklaşıp elindeki saati göstererek "Acil paraya ihtiyacım var. Bu saat altın bir saat ve 6 bin dolar değerinde. Ama ben sana bin TL'ye satayım. Almak ister misin?" dedi. Bu sırada bir başka şahsın da yaklaşarak saatin çok değerli olduğunu söylemesi üzerine şikayetçi Reyimbay B. saati bin TL'ye satın aldı. Daha sonra Reyimbay B. saat üzerinde bazı siyah noktalar görünce dolandırıldığını anlayarak polise şikayette bulundu. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, olay yerinin kamera görüntüleri incelemelerinde şüpheli Ayhan O. tespit edildi. Polis, şüpheli Ayhan O'yu Avcılar, Yeşilkent Mahallesi'ndeki evinde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin sorgusunda, 14 farklı "Dolandırıcılık" suçundan kaydının bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ayhan O. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA