Dolandırıcılara yönelik yapılan operasyonda 1'i kadın 6 erkek şahıs gözaltına alındı
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekiplerince telefon üzerinden eskort dolandırıcılığı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:47
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekiplerince telefon üzerinden eskort dolandırıcılığı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 1'i kadın 6 erkek şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 1'i kadın 6 erkek şahıs gözaltına alındı. Telefon üzerinden vatandaşları arayarak eskort dolandırıcılığı yapan 7 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahısların öğle saatlerinde mahkemeye çıkarılacağı belirtildi. - DENİZLİ
Kaynak: İHA