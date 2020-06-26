Dolandırıcılara yönelik yapılan operasyonda 1'i kadın, 6 erkek şahıs gözaltına alındı
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Dolandırıcılara yönelik yapılan operasyonda 1'i kadın, 6 erkek şahıs gözaltına alındı

Dolandırıcılara yönelik yapılan operasyonda 1'i kadın, 6 erkek şahıs gözaltına alındı -Telefonla eskort dolandırıcılığına yönelik operasyon: 1'i kadın 6 erkek şahıs gözaltı Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekiplerince telefon üzerinden eskort dolandırıcılığı...

26.06.2020 11:29 | Son Güncelleme: 26.06.2020 12:06

Dolandırıcılara yönelik yapılan operasyonda 1'i kadın, 6 erkek şahıs gözaltına alındı

-Telefonla eskort dolandırıcılığına yönelik operasyon: 1'i kadın 6 erkek şahıs gözaltı

DENİZLİ - Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekiplerince telefon üzerinden eskort dolandırıcılığı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 1'i kadın 6 erkek şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 1'i kadın 6 erkek şahıs gözaltına alındı. Telefon üzerinden vatandaşları arayarak eskort dolandırıcılığı yapan 7 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahısların öğle saatlerinde mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

Dolandırıcılara yönelik yapılan operasyonda 1'i kadın, 6 erkek şahıs gözaltına alındı

Kaynak: İHA

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