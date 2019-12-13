Dolandırıcılara şafak operasyonu

13.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:10

Adana merkezli 5 ilde sıfır kilometre araçların orijinal parçalarını, önceden çıkma hasarlı parçalar ile değiştirdikten sonra bilinçli şekilde trafik kazası yaparak sigorta şirketlerini dolandırdıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 44 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, şüphelilerin, otomobil bayilerinden, akrabaları ve arkadaşları adına taksitle aldıkları sıfır kilometre araçların tampon, çamurluk, far, motor kaputu, hava yastığı gibi orijinal parçalarını söküp, yerine çıkma ve hasarlı parça takarak önceden belirledikleri kavşaklarda bekleyen kamyon, tır, iş makinesi, belediye otobüsü gibi ağır vasıta araçlara arkadan çarpmak suretiyle bilerek kaza yaptıkları, kazadan sonra tekrar aracın orijinal parçalarını kullanıp, tamir etmiş gibi göstererek sigorta şirketlerini dolandırdıkları belirlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince 10 Eylül 2019 tarihinde başlatılan teknik-takip çalışmalarında, 2015 yılından bu yana Adana merkezli 5 ilde gerçekleştirdikleri 144 ayrı olayda sigorta şirketlerini 4 milyon 300 bin lira dolandırdıkları, 221 şahsın olaylara karıştığı tespit edildi.

Suç örgütünü kuran, yöneten, üyeleri ve birlikte hareket edenlere yönelik Adana, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Malatya, Mersin ve Osmaniye'de, 53 adreste, 55 şüpheli şahsa yönelik sabah 06: 45'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 44 şüphelinin yakalandığı 11 kişiyi yakalama çalışmaları devam ettiği belirtildi.

(Fatih Keçe/İHA)

Kaynak: İHA