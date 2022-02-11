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Dolandırıcılara para yatırırken Jandarma engelledi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Dolandırıcılara para yatırırken Jandarma engelledi

Muğla'nın yatağan ilçesinde telefon dolandırıcılarına banka ATM'sinden para yatırmaya çalışan vatandaş Jandarmanın zamanında müdahalesi ile engellendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Muğla'nın yatağan ilçesinde telefon dolandırıcılarına banka ATM'sinden para yatırmaya çalışan vatandaş Jandarmanın zamanında müdahalesi ile engellendi.

Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini arayan bir vatandaş, yakınının telefon dolandırıcıları tarafından dolandırılmaya çalışıldığını ve bankaya para yatırmaya gittiği ihbarı yapıldı. Yatağan Madenler Mahallesinde oturan İ.G. isimli vatandaşın telefonuna ulaşılamayınca Jandarma ekipleri Yatağan İlçe Merkezindeki bütün banka ve ATM'ler kontrol etti.

Öğle saatlerinde bir devlet bankasının 15 bin TL çekerek bankanın ATM'sinden telefon dolandırıcılarının verdiği hesaba parayı yatıracağı sırada Jandarma ekiplerince müdahale edilerek parayı yatırması engellendi

Telefon dolandırıcılarının yakalanması için çalışmalara başlandığı açıklandı. - MUĞLA

Dolandırıcılara para yatırırken Jandarma engelledi

Dolandırıcılara para yatırırken Jandarma engelledi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Cep Telefonu, Jandarma, Hisarcık, Yatağan, 3. Sayfa, Haberler

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