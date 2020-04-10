Dolandırıcılara karşı dikkat Tepebaşı Belediyesi tarafından son günlerde gerçekleşen dolandırıcılık girişimleri dolayısıyla bir uyarı yapıldı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından son günlerde gerçekleşen dolandırıcılık girişimleri dolayısıyla bir uyarı yapıldı.

Konuyla ilgili belediyeden yapılan açıklamada, son günlerde alınan duyumlar ve ihbarlara göre belediyenin ve yöneticilerin adı kullanılarak para toplandığının tespit edildiği belirtildi.

Yetkililer, "Belediyemizdeki hiçbir bürokratın ya da personelin para veya bağış toplaması söz konusu olmamakla beraber, belediyemiz ve başkanımız adına para toplayan şahıslara itibar etmemeniz önemle rica olunur" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA