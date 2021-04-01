Dolandırıcılara geçit yok
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Dolandırıcılara geçit yok

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Dolandırıcılara geçit yok

Sivas'ın Divriği ilçesinde dolandırıcılık olayına karışan 3 şüpheli, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yakalandı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde dolandırıcılık olayına karışan 3 şüpheli, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yakalandı. Yakalanan 3 şahsın suç kayıtlarının çok olduğu görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Divriği ilçesinde dolandırıcılık olayına karışan 3 şüpheli, Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Sürgü Jandarma Komutanlığı görevlilerince yol arama noktasında yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan arama neticesinde 17 bin 465TL, 4 adet cep telefonu, 5 gram kubar esrar, 1 gram met amfetamin ele geçirildi.

5 suç kaydı bulunan Y.K, 31 suç kaydı bulunan M. Y ve ve 1 suç kaydı bulunan H. B. isimli şahıslar ve suç eşyaları Cumhuriyet Savcısının talimatı ile Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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