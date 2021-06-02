Dolandırıcılara Dikkat
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Dolandırıcılara Dikkat

Dolandırıcılara Dikkat
Habermetre - Haberler | Toplum

DOLANDIRICILARA DİKKAT Düzce Belediyesi, son günlerde kurumun adını kullanılarak iş imkanı sunan dolandırıcılara kesinlikle itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

DOLANDIRICILARA DİKKAT Düzce Belediyesi, son günlerde kurumun adını kullanılarak iş imkanı sunan dolandırıcılara kesinlikle itibar edilmemesi uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada; "Düzce Belediyesi'nin herhangi bir sebeple vatandaşlardan para ve benzeri taleplerin söz konusu olmayacağı gibi, bahsi geçen sözde ilanlar da gerçek dışıdır" denildi.

Düzce Belediyesinin adını kullanarak "Sürücü Personeli" arandığına yönelik ilanların yayınlanması üzerine Düzce Belediyesi harekete geçti. Bazı sosyal medya hesaplarından kurum adına iş ilanı vererek vatandaşları dolandırmak isteyen kişi ya da kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

DOLANDIRICILARA KARŞI DİKKATLİ OLALIM

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada, " Düzce Belediyesi olarak hiçbir sosyal platformda iş ilanımız bulunmamaktadır. Belediye olarak sadece İşkur ile ortaklaşa yürüttüğümüz İş Kulübü üzerinden vatandaşlarımıza iş olanakları hakkında bilgilendirmeler yapmaktayız. Vatandaşlarımızı, insanların duygularını sömüren dolandırıcılara karşı dikkatli olmalarını istiyoruz" denildi.

Kaynak: Habermetre

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