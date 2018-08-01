Dolandırıcılardan Akılalmaz Yöntem! Saniyeler İçinde Karttan Para Çekebiliyorlar

Gelişen teknoloji sayesinde hayatımıza her gün yeni bir kolaylık geliyor. Bunlardan bir tanesi de kredi kartlarına eklenen temassız ödeme özelliği. Günümüzde pek çok kişinin kullandığı bu yöntem sayesinde, alışverişlerde dakikalarca sıra beklemek zorunda kalmıyor ya da kasada dikilip POS cihazının bağlantı kuracağı anı sabırsız gözlerle izlemiyorsunuz. Veya verdiğiniz kredi kartının şifresinin hangisi olduğunu hatırlamaya çalışmıyorsunuz. İşte böyle avantajları olan temassız ödeme özelliği, bugünlerde kullanıcılarına yeni bir tehdit oluşturuyor. Zira dolandırıcılar, temassız ödeme özelliği olan kartlardan saniyeler içerisinde fark ettirmeden çekim yapıyor.

DOLANDIRICILARIN HEDEFİ HALİNE GELDİ

Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, sayısı 13.6 milyonun üzerinde olan temassız kartlardan çok basit yöntemlerle kullanıcının bilgisi dışında para çekiliyor. Tüm noktalarda 50 liraya kadar olan işlemler, kartınızın şifresini girmeden temassız bir şekilde yapılabiliyor. Böylelikle bozuk para aramadan ve para üstü beklemeden kartınızı cihaza gösterip kolaylıkla ödeme yapabiliyorsunuz. Ayrıca bu şekilde alışverişte almadığınız para üstleri probleminden de kurtulmuş oluyorsunuz. Ancak dolandırıcılar da tüm bu avantajları kendi yararlarına kullanarak, temassız ödeme özelliği olan kartları hedef alıyor.

KALABALIK ORTAMLARDA SANİYELER İÇİNDE ÇEKİM YAPILIYOR

Toplu taşıma araçları gibi kalabalık alanlarda daha çok rastlanan bu tür dolandırıcılıklarda, kullanıcının parası saniyeler içerisinde çalınıyor.

Tutar 50 liranın altında olduğu için çoğu kişi dolandırıldığının farkına bile varmıyor.

Rakam küçük olduğu için bankalardan uyarı mesajları da gönderilmiyor. Aynı şekilde kullanıcı da ekstresindeki fazladan 50 liranın hesabını yapmıyor. Zira neredeyse hiç kimse, faturasındaki harcamalarını detaylıca incelemiyor.