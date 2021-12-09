Dolandırıcılar sağlık çalışanın kartını kopyalayıp 20 bin liralık telefon aldı

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta 46 yaşındaki sağlık çalışanı Çetin Kanat'ın haber sizce kredi kartı limiti yükseltildi. Ardından da bir alışveriş sitesinden 20 bin liralık cep telefonu satın alındı. Dolandırıldığını ifade eden Kanat, hem bankaya hem de ilgili siteye başvursa da sonuca ulaşamadı. Mağduriyetini anlatan Kanat, Cumhuriyet Savcılığı'na giderek şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre kentte bir kamu kurumunda çalışan 46 yaşındaki sağlık çalışanı Çetin Kanat'ın cep telefonuna önce bir SMS ulaştı. Kredi kartı limitinin 35 bin TL'ye yükseltildiğini gören Kanat'a kısa zaman sonra bir alışveriş sitesi üzerinden 20 bin liralık cep telefonu satın alındığı mesajı geldi. Şok üstüne şok yaşayan Kanat telefonuyla bankayı aramak istediği bankadan aradığını söyleyen kişi yaptığı alışverişi sordu. Olayın şokuyla böyle bir alışveriş yapmadığını ve iptal edilmesini isteyen Kanat, karşı tarafın gereken işlemin yapıldığını ve mobil bankacılığının bloke edildiğini söylemesi üzerine telefonu kapattı. Ancak arayan numaranın bir GSM hattına ait olduğunu görmesi üzerine ikinci kez bankayı aradı. Yapılan alışveriş sonrası paranın satıcıya geçmediğini ve provizyonda beklediğini söyleyen Kanat, banka yetkilisine de işlemin bilgisi dışında olduğunu ve iptal edilmesini söyledi.

Çağrı merkezi yetkilisinin işlemi iptal ettiğini ve provizyondaki işlemin gerçekleştirilmeyeceğini söylemesi üzerine 48 saatlik bekleme sürecine girdiğini anlatan Kanat, hafta sonu sabah 06.00 sıralarında bankadan gelen mesajı görünce bir şok daha yaşadı. İşlemin gerçekleştiği ve ödemenin satıcıya aktarıldığını öğrenen Kanat yeniden bankayı aradı. Yetkiliye işlemin iptal edilmesine rağmen neden ödemenin satıcıya aktarıldığını soran Kanat yanıt alamadı. Bu sırada kargonun iade edilmesini beklerken dolandırıcıya gönderildiğini öğrenen sağlık çalışanı hukuk mücadelesi başlattı.

Tüketici Hakları Derneği'ne de başvuran sağlık çalışanı, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

"Bunlar bir şebeke olabilir"

Yaşadıklarını İHA'ya anlatan Çetin Kanat hem banka hem de alışveriş sitesi yetkilileri ile yaptığı görüşmelerdeki belgeleri delil olarak Cumhuriyet Savcılığı'na sunacağını ifade etti. Kanat, başından geçenleri şöyle aktardı:

"Geçen hafta Cuma günü saat 15.00 sıralarında bana bankadan bir mesaj geldi. Kredi kartı limitinin 35 bin liraya yükseltildiği yazıyordu. Bankanın rutin uygulaması sandım. Aradan 3-5 saniye geçmeden bir mesaj daha geldi. 20 bin liralık alışveriş yapıldığı yazıyordu. Elim ayağım sinirden titremeye başladı. Telefonla bankayı aramak isterken telefonum çaldı. Karşıdaki kişi kredi kartı limitimin yükseltildiğinden bahsetti. Bilgim olup olmadığını sordu. Ardından da 20 bin liralık alışveriş yapıldığını söyledi. Bilgimin olmadığını söyledim. Bankanın mobil bankacılığına girmemi söyledi. Gerçekten de alışveriş yapıldığı yazıyordu. Panikledim. Sakin olmamı söyledi. Benim adıma iki adet krediye de başvurulduğunu söyledi. Bankanın onay vermediğini anlattı. İki sanal kartla toplam 20 bin liralık alışveriş yapıldığını anlattı. Ben böyle bir alışveriş yapmadığımı söyleyince beni azarladı. Neden bankayı aramadığımı sordu. Bende kendilerinin anında zaten beni aradığını söyledim. Kendisi bankacılık işlemlerimi bloke edeceğini söyledi. Sonradan baktım gerçekten de hesaplara giremez oldum. Bir daha böyle şeylere dikkat edin dedi. Banka diye görüşüyordum. Bir şahıstı. İnsanın basireti bağlanıyor derler ya telefonu kapatınca banka olmadığını anladım. Peşine bankayı aradım. Banka görevlisine işlemlerin iptal edilmesini ve dolandırıldığımı söyledim. İptal etme yetkisinin olmadığını söyledi. Kendilerine sonuçta müşterilerinin olduğunu söyledim. İtiraz dilekçesi verebileceğimi ve provizyonu iptal etmemi söyledim. Sonrasında alışveriş sitesi yetkilisiyle görüşmede satıcı firmayı arayıp alışverişte şaibe olduğunu ve ürünün gönderilmemesini istettirdim. Kargo aşamasında olduğunu ve ürünün geri çekildiğini söylediler telefon görüşmesinde. Şahsın ismini istedim. Bilgi veremeyeceklerini ama isminin Seda olduğunu söylediler. İnceleme sonrasında iki iş gününde şirketin parayı banka hesabına aktaracağını söylediler. Ertesi gün provizyonun gerçekleşip paranın satıcıya aktarıldığını öğrendim. Kendilerini uyarmam ve iptal talebine rağmen para aktarıldı. Bu iş küçük iş değil. Şebeke işi. Bunun arkasında kim bilir neler var. Bir de iki normal krediye başvurmuşlar. Ev kredim olduğu için muhtemelen onaylanmadı. Mağdurum. Şikayetçi oldum. Hukuk sürecini bekleyeceğim." - ZONGULDAK

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