Dolandırıcılar, 'avukat' adı altında aradıkları vatandaşları 700 bin lira dolandırdı
Haberler » 3. Sayfa » Dolandırıcılar, 'avukat' adı altında aradıkları vatandaşları 700 bin lira dolandırdı - Haberler

Dolandırıcılar, 'avukat' adı altında aradıkları vatandaşları 700 bin lira dolandırdı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, avukatlık bürolarının adlarını kullanarak vatandaşı 700 bin lira dolandıran 12 şüpheli yakalandı.

06.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:11
Dolandırıcılar, 'avukat' adı altında aradıkları vatandaşları 700 bin lira dolandırdı

merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, avukatlık bürolarının adlarını kullanarak vatandaşı 700 bin lira dolandıran 12 şüpheli yakalandı.


Alınan bilgilere göre, son yıllarda telefon yolu ile vatandaşı dolandıran kişilerin ardından bu kez avukatlık bürolarının adını kullanarak telefonla ulaştıkları kişilere 'haciz işleminiz başlayacak' diye dolandıran yeni bir şebeke tespit edildi. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kişileri telefonla arayarak kart borçlarının olduğu veya haklarında icra takibi başlatıldığını öne süren dolandırıcılar ile ilgili operasyon başlattı. Kendilerini 'avukat' olarak tanıtıp 50'nin üzerinde vatandaşı haklarında icra takibi başlamakla ikna ederek, 700 bin TL dolandıran 14 kişilik şebekeye yönelik İstanbul, Afyonkarahisar, Ankara ve Uşak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 2 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler