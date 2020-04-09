Dolandırıcı sevgililerin oyununu polis bozdu
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Eskişehir, Polis, 3. Sayfa

Dolandırıcı sevgililerin oyununu polis bozdu

Eskişehir'de, kendisini polis/savcı olarak tanıtarak 58 yaşındaki bir şahıstan yaklaşık 25 bin TL dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

09.04.2020 12:41 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:41
Dolandırıcı sevgililerin oyununu polis bozdu

Eskişehir'de, kendisini polis/savcı olarak tanıtarak 58 yaşındaki bir şahıstan yaklaşık 25 bin TL dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; kent merkezinde yaşayan 58 yaşındaki B.A. isimli kadını telefonla arayan bir kişi, kendisini polis/savcı olarak tanıttı. Şüpheli şahıs, "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş, bankadaki paranızı sahte belgelerle çekecekler, şahısları takip ediyoruz" dedi ve kadından vereceği banka hesabına 24 bin 400 lira yatırmasını istedi. Ardından parayı hesaba yatıran B.A., bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak, 155 Polis İmdat hattını arayarak şikayette bulundu.

Daha sonra Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde, kentte telefonda dolandırıcılık şikayetlerinin artması üzerine oluşturulan özel bir ekip, konuyla ilgili çalışmalarına başlayarak teknik takip başlattı. Şüpheliler Hakan Y. ile kız arkadaşı Nezahat Ç. bankadan para çektikleri sırada polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda suçüstü yakalandı.

Öte yandan gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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