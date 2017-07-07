Dolandırıcı Sahte Polisi, Gerçek Polisler Yakaladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, resmi polis üniformasıyla bir kişiye boş kağıda imza attırarak dolandırmaya çalıştığı iddia edilen kişi, polis tarafından yakalandı.



İddiaya göre, Tuzla Mahallesi 665 Sokak'ta bulunan Erdoğan Ateş'in evine resmi polis kıyafetiyle gelen M.İ.A., kendisini yabancılar şubeden gelen polis gibi tanıttı. Ateş'e "Evde Suriyeli yaşayıp yaşamadığı yönünde emniyet olarak çalışma yapıyoruz. Evde kimler yaşıyor ona bakmaya geldik" diyen dolandırıcı, ev sahibinin Suriyelerin yaşamadığını söylemesi üzerine boş kağıt çıkarıp imzalamasını istedi.



İmzayı atan Ateş, olaydan şüphelenip Fethiye Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak böyle bir çalışma olup olmadığını sordu. Emniyet birimlerinin böyle bir çalışma olmadığını söylemesi üzerine polisten yardım istedi. Olay yerine kısa sürede giden Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık zanlısı M.İ.A.'yı kullandığı polis kıyafetleriyle evin önünde gözaltına aldı.



Zanlının emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi. - MUĞLA