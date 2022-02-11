Dolandırıcı sahte polis ve savcı tutuklandı

EDİRNE (İHA) - Edirne'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp vatandaşı dolandıran şüpheliler tutuklandı.

Edirne'de yaşayan B.A.A. isimli kadın, kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilere 50 bin TL gönderdiğini belirterek, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ü serbest, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2'si de tutuklandı. - EDİRNE