11.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:37

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı ile ortak yürütülen 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçu kapsamında 62 faili meçhul dolandırıcılık olayı gerçekleştiren çift tutuklandı. İki aylık teknik takip sonucu, ikinci el eşya alım-satımı yapan siteler üzerinden sahte hesaplar açan dolandırıcı çift, toplam 23 ilde yeni bebek sahibi olan insanlardan yaklaşık 70 bin TL vurgun yapmıştı.



Alınan bilgilere göre; zanlı Volkan D. (34) ve Emel D. (25), ikinci el eşya satışı yapan siteler üzerinden sahte kişisel üyelik hesabı oluşturarak, 'Anakucağı-Puset, bebek bezleri' ve benzeri bebek malzemelerinin satış işlemi gerçekleştirmişti. Şüpheli karı-koca, özellikle yeni bebek sahibi olan insanları hedef alarak, farklı şahıslar adına çıkartılmış GSM hatları üzerinden birçok insanla irtibata geçip, sattıkları malzemeleri en az bin TL üzerinden siteye koyarak, sahte isimli GSM hatlarına havale şeklinde göndermelerini istedi. ATM'lerden paraları çektikten sonra zanlılar, ürünlerin kargo bilgilerini isteyen alıcılara ise alınan ürünü göndermeyip, cinsel içerikli fotoğraflar atmıştı.



'Hakim karşısına çıkan dolandırıcı çift tutuklandı'



Yapılan şikayetler üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında, iki aylık teknik takip sonucu; 6'sı Eskişehir'de olmak üzere, toplam 23 ilde gerçekleşen toplam 62 'Faili Meçhul Dolandırıcılık' olayının şüphelilerinin Volkan ve Emel D. çiftinin olduğu tespit edildi. İstanbul'da saklandıkları belirlenen şüpheliler, dün Eskişehir ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalar sonucunda yakalanarak Eskişehir'e getirildi.



Akşam saatlerinde kente getirilen zanlılar, burada Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek, Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü.



Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı Volkan D. (34) ve Emel D. (25) sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA