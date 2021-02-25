Dolandırdıkları parayla kumar oynamışlar
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Dolandırdıkları parayla kumar oynamışlar

25.02.2021 10:19 | Son Güncelleme: 25.02.2021 10:23
Dolandırdıkları parayla kumar oynamışlar

İZMİR'li iş insanı S.E.'nin (26) mobil bankacılık bilgilerini ele geçiren 2 kişi, hesaptan çektikleri 155 bin TL ile internet üzerinden kumar oynadı.

İZMİR'li iş insanı S.E.'nin (26) mobil bankacılık bilgilerini ele geçiren 2 kişi, hesaptan çektikleri 155 bin TL ile internet üzerinden kumar oynadı. Müvekkilinin dolandırılmasında bankanın güvenlik zafiyeti olduğunu söyleyen avukat Abdi Yaşar, "Dolandırıcılar müvekkilimin mobil bankacılık hesabından kolayca 155 bin lira çekmiş. Biz burada bankanın güvenlik sorunu olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Geçen 18 Şubat'ta meydana gelen olayda, iş insanı S.E.'yi bir kişi telefonla arayarak, bankanın müşteri hizmetlerinden olduğunu söyledi.  Şüpheli kişi, S.E.'ye hesabında hareketlilik 

olduğunu söylerken, telefon kapandı. Hemen mobil bankacılık hesabına giren S.E., hesabından farklı hesaplara 155 bin TL aktarıldığını gördü. Dolandırıldığını anlayan S.E., polise gidip, şikayetçi oldu. Ekiplerin bankayla iletişime geçmesinin ardından yapılan araştırmada, iş insanının mobil bankacılık bilgilerine ulaşıldığı, hesabından S.Y. ve M.E.A. isimli kişilerin hesabına para aktarıldığı, bu kişilerin de aktarılan paranın bir kısmıyla internet üzerinden kumar oynadıkları tespit edildi. S.Y. ve M.E.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.'BANKANIN GÜVENLİK ZAFİYETİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

S.E.'nin avukatı Abdi Yaşar, müvekkilinin dolandırılmasında bankanın güvenlik zafiyeti olduğunu öne sürdü. Mobil bankacılık bilgilerine ulaşmanın bu kadar kolay olmasının düşündürücü olduğunu ifade eden Yaşar, "Müvekkilimin mobil bankacılık bilgilerine ulaşan dolandırıcılar, hesaptan 155 bin lira çekmişler. Kumar oynamışlar. Biz bu konuda bankanın güvenlik zafiyeti olduğunu düşünüyoruz. Müvekkilimin bilgilerine bu kadar kolay ulaşılması ve paranın çekilmesi düşündürücüdür. Son zamanlarda aynı bankanın aynı sıkıntıyla gündeme gelmesi normal değildir. Anladığımız bu banka müşterilerinin bilgilerini koruyamıyor. Biz gerekli başvuruları yaptık. Zanlıların yakalanmasını bekliyoruz" dedi.


Dolandırdıkları parayla kumar oynamışlar
Dolandırdıkları parayla kumar oynamışlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet CANDAN

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