Dolandırdıkları 120 bin lirayı bloke konulmaması için bitcoine yatırmışlar
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Dolandırdıkları 120 bin lirayı bloke konulmaması için bitcoine yatırmışlar

12.02.2021 12:18 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:22
Dolandırdıkları 120 bin lirayı bloke konulmaması için bitcoine yatırmışlar

SİVAS'ta telefonda kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılık şüphelileri, kandırdıkları bir kişinin 120 bin lirasını aldı.

SİVAS'ta telefonda kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılık şüphelileri, kandırdıkları bir kişinin 120 bin lirasını aldı. Dolandırıcıların, hesaba bloke konulması riskine karşı parayı bitcoine yatırdıkları belirlendi.

Olay, 10 Şubat'ta yaşandı. Kent merkezinde ikamet eden ve ismi açıklanmayan bir vatandaşı telefonla arayan dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıttı. Dolandırıcılık şüphelileri mağdura, adının FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmasına karıştığını söyleyerek verdikleri hesap numarasına para göndermesini talep etti. Bunun üzerine söz konusu kişi verilen hesaba 120 bin lira para gönderdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kişi polise haber verdi. Harekete geçen polis, parayı dolandırıcıların çekmesini önlemek için bankaya bloke koydurmak istedi. Ancak dolandırıcıların parayı bitcoine yatırdığı anlaşıldı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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