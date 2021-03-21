Dolan niye yükseldi? Dolan neden yükseldi? Dolar TL kurunda son dakika gelişmeler

Dolan niye yükseldi? ve Dolan neden yükseldi? sorusu Dolar TL kurundaki son değişikliklerden sonra gündeme bomba gibi düştü. Merkez Bankası Başkanlığına Şahap Kavcıoğlu'nun gelmesinin ardından dolar/TL TCMB'de Asya piyasalarının açılışında ilk işlemlerde 8.35'e kadar yükseldi. Dolar kaç tl oldu? Dolar ne kadar oldu? Dolar TL kurunda son dakika gelişmeler

Dolan niye yükseldi? Dolan neden yükseldi? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda başkan değişikliği sonrasında Dolar/TL 'de yükseliş kaydedildi. Asya'da ilk kotasyonlarda dolar/TL yüzde 16 yükseliş kaydetti. Dolar/TL saat 21:38 itibarıyla yüzde 16,2'ye kadar yükselişle 8,3880'e kadar çıktı Dolar/TL kuru geçen haftayı 7,21 seviyesinde kapatmıştı.

DOLAR NİYE YÜKSELDİ?

TCMB'de Ağbal'ın yerine Kavcıoğlu atandı

Cumartesi gününün ilk saatlerinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Naci Ağbal görevden alınırken TCMB'de başkanlığa Şahap Kavcıoğlu atanmıştı.

Yeni TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ilk açıklamasında enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama hedefine vurgu yaptı.

Asya'da ilk kotasyonlarda dolar/TL yüzde 16 yükseliş kaydetti. Dolar/TL saat 21:38 itibarıyla yüzde 16,2'ye kadar yükselişle 8,3880'e kadar çıktı



Dolar/TL kuru geçen haftayı 7,21 seviyesinde kapatmıştı.

Kavcıoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kanun'la belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir.

Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı arttırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Bu bağlamda Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak olup uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlar ile iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacaktır.

Kavcıoğlu bankacılarla görüştü

Naci Ağbal'ın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevden alınmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na atanan Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu'nda bulunan bankaların genel müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Bloomberg HT'nin üst düzey bankacılardan edindiği bilgiye göre, TCMB Başkanı Kavcıoğlu, banka genel müdürleri ile toplantıda kritik mesajlar verdi. Toplantıda Kavcıoğlu'nun Merkez Bankası'nın birincil önceliğinin enflasyonla mücadele olmaya devam edeceğinin altını çizdiği öğrenildi.

Toplantıda Kavcıoğlu'nun verdiği diğer ana mesaj ise, yeni dönemde Merkez Bankası'nın politikalarında herhangi bir değişiklik olmayacağı yönündeki vurgular oldu. Toplantıda takvim dışı para politikası kurulu toplantısı olmayacağı mesajları da öne çıktı

NACİ AĞBAL'IN GÖREV SÜRESİ 133 GÜN SÜRDÜ

Naci Ağbal, 8 Kasım 2020'de Murat Uysal'ın yerine göreve getirilmişti. Ağbal göreve gelmesinin ardından geçtiğimiz yıl kasım ve aralık aylarında 675 baz puan faiz artırmıştı. Yeni yılda ocak ve şubat aylarında faiz artırımına gitmeyen Ağbal yönetimindeki Merkez Bankası geçtiğimiz perşembe günü 200 baz puanlık bir faiz artırımı kararı daha almıştı. Ağbal görev süresi 133 gün sürdü. Toplam artış tutarı 133 günde 8.75 puan oldu.

TCMB BAŞKANI'NIN İLK TEMASI BANKALARLA



Hafta başında piyasaların nasıl açılacağı merak edilirken TCMB'nin yeni Başkanı Kavcıoğlu banka genel müdürlerinin nabzını tuttu. Kavcıoğlu, TBB yönetimindeki banka genel müdürleriyle çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Paydaşlarımıza verdikleri destekler için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

MB'DEKİ DEĞİŞİM DÖVİZE NASIL YANSIDI?



Kararın ardından haftasonu bankaların Dolar/TL alım-satım işlemlerindeki ekranlarda dikkat çeken bir artış yaşanmıştı.