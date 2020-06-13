Dolabın içinden FETÖ'cü çıktı
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Dolabın içinden FETÖ'cü çıktı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyon düzenlendi.

Dolabın içinden FETÖ'cü çıktı
13.06.2020 14:21 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:38

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli şahıs yakalanırken, ev içerisinde özel olarak yaptırdıkları gizli bölmede saklanan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama emri ile aranan örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün hücre evlerine yapılan operasyon kapsamında 5 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahısların bulunduğu evde özel olarak tasarlanmış olan elbise dolabına oluşturdukları gizli bölmede 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyon neticesinde yapılan aramada birçok örgütsel dijital materyal ele geçirilirken, örgütün şahıslara verdiği altın ve para ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheli şahıs İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilirken, 2 şüpheli şahıs ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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