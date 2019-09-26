Dokuzuncu kattan düşen lise öğrencisi öldü

Dokuzuncu kattan düşen lise öğrencisi öldü

Samsun'da dokuzuncu kattaki dairenin penceresinden düşen lise öğrencisi, hayatını kaybetti.

26.09.2019 09:20
Dokuzuncu kattan düşen lise öğrencisi öldü

Samsun'da dokuzuncu kattaki dairenin penceresinden düşen lise öğrencisi, hayatını kaybetti.

Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi TOKİ konutlarındaki bir apartmanda oturan Anafartalar Anadolu Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Furkan Doğan, dokuzuncu kattaki evlerinin penceresinden park halindeki otomobilin ön kısmına çarparak beton zemine düştü.

Doğan, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Doğan, burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin intihar şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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