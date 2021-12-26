Dokuz yıldır taksici: Artık baba mesleğini yönetmeye aday

İSTANBUL (DHA) - ? Dokuz yıldır taksici olan Derya Demirel Şahin artık baba mesleğini yönetmeye aday. Şahin, ocak ayında gerçekleşecek olan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığı'na aday olan Yaşar Arabul'un yönetim kadrosunda yer alıyor.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, 16 Ocak 2022'de Haliç Kongre Merkezi'nde seçime gidiyor. Sektörü yönetmeye aday isimler birbiriyle yarışacak ve sandıktan çıkan bir isim önümüzdeki dönemde İstanbul'daki taksicilik sektöründe söz sahibi olacak.

Güçlü Kadro Güçlü Yönetim sloganıyla yola çıkan Yaşar Arabul ve ekibi, göreve geldiklerinde ilk işlerinin İstanbul halkıyla barışmak olacağını aktardı.

'MECBUR KALIRSAK DİREKSİYON BAŞINA GECERİZ'

2013'ten beri sektörün içerisinde yer alan Derya Demirel Şahin, şimdi ise taksicileri yönetmeye aday. 60 yılın en güçlü ekibine sahip olduklarını aktaran Şahin, 'Trakya Üniversitesi Kimya Bölümü mezunuyum. Marmara Üniversitesi Pazarlama Bölümünde master (yüksek lisans) yaptım. 2 yıl yurt dışında dil eğitimi aldım. Türkiye'ye döndükten sonra özel sektörde kendi mesleğimle ilgili 5 sene çalıştım. Yaklaşık 9 senedir babamla birlikte ticari taksi işletmeciliği yapıyoruz. Mecbur kalırsak direksiyon başına da geçeriz. Taksicilerin ve müşterilerin yaşadığı sorunları çözmek için her şeyden önce iletişim çok önemli' diye konuştu.

'DERYA AĞABEY DERLERDİ'

Bazen yemek siparişi verdiği kişilerin kendisine 'Derya ağabey' dediklerini, hatta insanların ilk başlarda bu sektörde bir kadının olmasını kabullenemediklerini anlatan Şahin, yaklaşık 9 senedir baba mesleğinin başında durduğunu aktardı.

Mesleğini çok sevdiğini, baba mesleğini sürdürdüğü için gururlu olduğunu belirten ve şimdi de sektörü yönetmeye de talip olan Şahin, şöyle konuştu:

'Kadının olduğu her yer daha da güzel oluyor. Kadınların taksilere güvenle binebilmesini sağlamak bizim en büyük önceliklerimizden biri olacak. İstanbul çok büyük bir metropol. Taksi ve taksi şoförlerinin algısının değiştirilmesi gerekiyor. Bizim amacımız İstanbul halkının hak ettiği en kaliteli hizmeti sağlayabilmek.'

'TAKSİ YEVMİYESİYLE BÜYÜDÜK'

Arabul ile yönetime adaya olan diğer bir isim ise iki çocuk annesi Sinem Bayram Sezgin. Kendisinin üçüncü nesil taksi plaka işletmecisi olduğunu kaydeden Sezgin, şu şekilde konuştu:

'Bu meslek ailemizden geliyor. Hepimiz taksi yevmiyesiyle büyüyen insanlarız. Hem esnafımızın hem de müşterilerimizin yaşadığı sorunlar var. Yepyeni yönetim anlayışıyla sorunları çözerek daha kaliteli hizmet vereceğiz. İstanbul'daki kötü taksici algısını ortadan kaldıracağız. Bizler bu işi büyük özveriyle yapıyoruz. Kötü bir algı oluşturuluyor. Bu algı içinde taksicilik kötüleniyor. Taksicilik çok zor bir meslek. İyi yönetilmediğimiz için bazı sorunlar müşterilerimize de yansıyor. Eğitimli ve tecrübeli bir kadroyla sorunları çözmek için Yaşar Arabul öncülüğünde İstanbul Taksiciler Esnaf Odasına adayız.'

'SORUN SÖYLEYEN DEĞİL, SORUN ÇÖZEN OLMAK İSTİYORUZ'

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası başkan Adayı Yaşar Arabul, '37 yıldır taksicilik mesleğiyle uğraşıyorum. Taksicilik mesleği itibar kaybetmeye başladı. 37 yıldır olmayan olaylar son 1 yılda olmaya başladı. Taksicilik mesleğine tekrardan itibar kazandırmak için aday olduk. Hem müşteriyi hem de taksici kardeşlerimizi rahatsız eden konular var. Bu sorunları göreve gelir gelmez hızlı bir şekilde çözeceğiz. Sorun söyleyen değil, sorun çözen olmak istiyoruz. Sorunları söylemek hiçbir şeyi çözmüyor. Sorunların çözümünü birlikte geliştirip ortaya bir çözüm sunabilirseniz işte o zaman taksicilik kurtulacak. Bu sorunlar aşılmayacak sorunlar değil. Eğitimli, genç ve liyakat sahibi bir ekibiniz varsa sorunlar kolaylıkla çözülür' diye konuştu.

'İSTANBUL'DAKİ TAKSİ SORUNUNA SON VERECEĞİZ'

İTEO Adayı Arabul, 'Göreve geldikten sonra ilk işimiz İstanbul halkıyla barışmak olacak. Son bir yılda İstanbul halkıyla ciddi sorunlar yaşadık. Şu an en çok şikayet edilen konular İstanbul trafiği ve trafikten kaynaklanan kısa mesafe sorunu var. Android bir taksi metreyle bu olay hızlıca çözülecektir. İki kilometrelik bir yol üç dakikada ama farklı bir zaman diliminde aynı yolu kırk beş dakikada gidiliyorsa ikisine de ödenen ücret aynı olmamalı. Bu söylediğim fiyata artırma olarak anlaşılmasın' ifadelerini kullandı.

'KURUMLARLA İLETİŞİM SIFIRA İNMİŞ DURUMDA'

İstanbul'da taksi sorununa son vereceklerini söyleyen Arabul sözlerini şöyle noktaladı:

Eğitimli, genç ve liyakat sahibi bir ekiple yola çıkıyoruz. Ekibimizde iki kadın arkadaşımız olacak. Biz arkadaşlarımızın başarılarını taksicilik mesleğinin yönetiminde kullanmak istedik. Ciddi bir temsiliyet sorunumuz var. Kurumlarla iletişim sıfıra inmiş bir durumda. Biz iletişim kanallarını açacağız. Siyasi görüşe bakmaksızın tüm kurumlarda saygılı bir şekilde hakkımızı da koruyarak mücadelemizi yapacağız.?