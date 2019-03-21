Dokuz Ülkeden Gençler Tatvan'da Buluştu

İpek Yolu Kültür ve Turizm Derneği tarafından hayata geçirilen, "Gençlik Çalışanlarına Yönelik Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Araçları Projesi" kapsamında 9 ülkeden 26 genç ve 4 eğitimci, Tatvan'da bir araya geldi.

Gençler, Tatvan'da yapılan değerlendirme toplantısının ardından Kaymakamlığı ziyaret etti.

Gençleri makamında kabul eden Kaymakam Mehmet Ali Özkan, ilçenin doğal güzellikleri ve turizm potansiyeli hakkında bilgi verdi.

Ardından gençler Belediye Başkanı Fettah Aksoy ve Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

İpek Yolu Kültür ve Turizm Derneği Başkanı İzzettin Güngör, yaptığı açıklamada, projenin bölge turizmine katkı sunacağına inandıklarını söyledi.

Güngör, "Derneğimiz bünyesinde yaptığımız bu projemiz kapsamında 9 ülkeden 30 kişiyi misafir ettik. Buraya gelen ziyaretçilerimiz, projenin amacı üzerine toplantılar düzenledi ve farklı çalışmalar yürüttü. Gençler aynı zamanda bölgemizdeki tarihi ve doğal güzellikleri görme imkanı buldu." dedi.

Kaynak: AA