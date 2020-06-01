Dokuz Gözeler değerlenecek
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Dokuz Gözeler değerlenecek

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Dokuz Gözeler mevkiindeki yaklaşık 80 dönümlük alanda hayata geçirilmesi planlanan projeyi yerinde inceledi.

Dokuz Gözeler değerlenecek
01.06.2020 13:38 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:42

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Dokuz Gözeler mevkiindeki yaklaşık 80 dönümlük alanda hayata geçirilmesi planlanan projeyi yerinde inceledi.

Ulusal ekonomilerdeki yeri her geçen gün artan turizm faaliyetlerinin kalkınma ve istihdama büyük katkı sağladığını hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Turizm, gelişmeyi endüstriyel merkezlerden kırsala doğru taşıyan en önemli faktörlerden birisi. Yıldırım, turizmin her alanında çok önemli potansiyele sahip. Bu güne kadar yeterince yararlanamadığımız bu potansiyeli harekete geçirerek, Yıldırım'ın turizm pastasındaki payını arttırmak adına, turizm hizmetlerini ve ürünlerini çeşitlendirmeye hazırlanıyoruz" diye konuştu.

Karapınar ve Değirmenönü mahallelerini birbirinden ayıran, maviyle yeşilin buluştuğu Dokuz Gözelerin, insanlar için yep yeni bir buluşma noktası olacağını belirten Başkan Yılmaz, "Biz çocukluğumuzda belediye otobüsüne biner, son durakta iner buraya yüzmeye gelirdik. Nasip oldu, belediye başkanı olarak bu ilçeye hizmet ediyoruz. Burası 70 - 80 dönüm civarında güzel bir rekreasyon alanı. Biz Yıldırım'ı Uludağ'ın eteklerine kurulmuş, vadilerle bezenmiş güzel bir şehir olarak tanımlıyoruz. Gökderesiyle, Hacivat deresiyle, Deliçayı ile beraber Yıldırım Bursa'nın en güzel ilçesi. Bu anlamda bizlerde inşallah bu bölgeleri hemşehrilerimizin hizmetine sunmak ve doğal güzelliklerimizi ortaya çıkarmak adına da burada düzenleme çalışmaları gerçekleştireceğiz. Dere ıslahı olsun, rekreasyon alanlarının düzenlenerek mesire alanına çevrilmesi olsun inşallah bunları en kısa sürede hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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