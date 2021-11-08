Dokuz Eylül Üniversitesinden dijital oyun geliştirmek isteyen girişimcilere eğitim - Haberler
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Dokuz Eylül Üniversitesinden dijital oyun geliştirmek isteyen girişimcilere eğitim

AA / Halil Fidan - Haberler | Güncel
Dokuz Eylül Üniversitesinden dijital oyun geliştirmek isteyen girişimcilere eğitim

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Teknoparkı ve Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) bünyesinde faaliyet gösteren Bambu Hızlandırma ve Ön Kuluçka Merkezi'nde dijital oyun sektöründeki girişimcilere yönelik eğitim veriliyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Teknoparkı ve Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) bünyesinde faaliyet gösteren Bambu Hızlandırma ve Ön Kuluçka Merkezi'nde dijital oyun sektöründeki girişimcilere yönelik eğitim veriliyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, hızla büyüyen ekonomik hacmiyle dikkat çeken dijital oyun sektöründe yeni projelerin geliştirilmesi için düzenlenen "Dijital Oyun Stüdyosu 3. Dijital Oyun Hızlandırma Programı" başladı.

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen ve farklı branşlardan girişimci adaylarının bir araya geldiği programa 84 takım katılıyor.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, ülke ekonomisine katkı sağlayacak oyun girişimlerini desteklemeyi amaçladıklarını belirtti.

Dijital oyun pazarına katkıda bulunmak için bilimsel ve akademik faaliyetlerini sürdürdüklerini aktaran Hotar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gençlerimizin dijital oyun sektöründe başarılı olabilmeleri için girişimci yönlerini açığa çıkarmamız, onların yaratıcılıklarını güçlendirmemiz gerekiyor. BAMBU Dijital Oyun Stüdyosu 3. Dijital Oyun Hızlandırma Programı'nın bu amaca hizmet edeceğine yenilikçi ve fark yaratacak girişimleri ortaya çıkaracağına inanıyoruz. Türk firma ve girişimlerinin son 5 yılda küresel oyun pazarından 2 milyar doları aşan yatırım alması, ülkemizin bu konuda önünün açık olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, milli ve yerli üretim anlayışıyla ülkemize döviz girdisi sağlayacak bu tarz adımları desteklemeyi sürdüreceğiz."

Dokuz Eylül Üniversitesinden dijital oyun geliştirmek isteyen girişimcilere eğitim

AA / Halil Fidan - Son Dakika Haberleri
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