Dokuz Eylül Üniversitesinde "rüzgar enerjisi" toplantısı yapıldı

Rüzgar enerjisi alanında yapılan çalışmaların fabrika yatırımına dönüştürülmesi hedefiyle Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ve MİLRES Rüzgar Enerji Sistemleri Anonim Şirketi iş birliğiyle yürütülen çalışmalar toplantıda ele alındı.

DEÜ'den yapılan açıklamaya göre, DEÜ Teknoparkı (DEPARK) ve MİLRES yöneticileri, sanayi ve üniversite iş birliğiyle rüzgar teknolojileri ve enerjide dışa bağımlılığı azaltacak projeler için üçüncü kez bir araya geldi.

DEÜ Rektörü Nükhet Hotar, üniversitenin Türkiye'nin kalkınmasını sağlayacak girişim ve girişimcileri desteklemeye devam ettiğini belirtti.

DEÜ'nün öğretim ve araştırma faaliyetleri dışında Türkiye'nin yerli ve milli hedeflerine yönelik sorumluluklarının da bulunduğunu vurgulayan Hotar, şunları kaydetti:

"Bu konuda kendimizi yetkin ve donanımlı görüyor, bünyemizdeki kurumlarla devletimizin başlattığı milli teknoloji hamlesine katkı koymak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemiz için stratejik öneme sahip enerji sektöründe atılan her adıma da katkı vermeye devam ediyoruz. Türkiye'nin rüzgar enerjisinde sahip olduğu ciddi potansiyeli biliyor, yerli ve milli ürünlerle büyüyen bir sektör için üniversite olarak biz de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. DEPARK ve MİLRES'in güçlerini birleştirdiği bu projenin de ülkemizin enerji alanında hamlelerine katkı koyacağına ve enerjide dışa bağımlılığı azaltacağına inanıyoruz. Çalışmada emeği geçenleri tebrik ediyor, ülkemize ve milletimize hayırlı sonuçlar doğurmasını diliyoruz."

MİLRES Rüzgar Enerji Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cem Yalçın da projeyi hızlı bir şekilde fabrika yatırımına dönüştürmeyi hedeflediklerini belirterek, orta ve yüksek tribünlerin üretiminde, özellikle tasarım doğrulama çalışmalarında akademik bilgi seviyesine olan ihtiyacın DEÜ akademisyenleriyle çözülebileceğini kaydetti.

DEPARK A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Özgür Özçelik ise enerji teknolojilerinin üretimine yönelik inovasyon faaliyetlerine devam edeceklerini ve MİLRES'in yerli ve milli rüzgar alanında yaptığı çalışmalara da destek vermeyi sürdüreceklerini dile getirdi.