Dokuz Eylül Üniversitesinde koronavirüse karşı üretim seferberliği Dokuz Eylül Üniversitesinde (DEÜ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çarşaf, tek kullanımlık önlük, maske ve dezenfektan üretimi yapıldığı bildirildi.

Dokuz Eylül Üniversitesinde (DEÜ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çarşaf, tek kullanımlık önlük, maske ve dezenfektan üretimi yapıldığı bildirildi.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, yaptığı açıklamada, süreci el birliğiyle atlatmak ve Türkiye'nin ulusal sağlık politikalarına uygun hizmet üretmek için çalıştıklarını kaydetti.

Koronavirüs ile mücadele için üniversite olanaklarıyla üretime geçtiklerine işaret eden Hotar, "Bölgesel hizmet sunan üniversite hastanemizdeki terzihanede çarşaf ve tek kullanım önlük imalatına başladık. Mühendislik fakültemizde ise dezenfektan üretiyoruz. Hastanedeki mesai arkadaşlarımızın ihtiyaç duyduğu şeffaf koruyucu maske için de üç boyutlu yazıcıları kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekim Vekili Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü de hastanenin bütün birimlerinde gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Kuşkulu olgular için izole odaların oluşturulduğunu ve servislerde eğitimlerin verildiğini vurgulayan Küçükgüçlü, şu bilgileri verdi:

"Enfeksiyondan korunmak için gerekli tedbirleri Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda aldık ve sağlık personelimize de virüs hakkında bilgi verdik. Bölgesel hizmet sunan hastane olduğumuz için zaten gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu dönemde vatandaşlarımızdan olası risklere karşı dikkatli olmalarını, ortak kullanım alanlarından uzak durmalarını, hijyen kurallarına uymalarını ve asılsız bilgilere itibar etmemelerini istiyoruz."

Kaynak: AA