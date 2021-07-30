"Dokuz Eylül Üniversitesi Solaris Güneş Arabaları" ekibinin yeni aracı tanıtıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Solaris Güneş Arabaları ekibinin yeni aracı Solaris 11'in tanıtım toplantısı yapıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Solaris Güneş Arabaları ekibinin yeni aracı Solaris 11'in tanıtım toplantısı yapıldı.

DEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesinde düzenlenen tanıtım toplantısına, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerim Küçük, üniversite mensupları ve Solaris Proje ekibi katıldı.

Prof. Dr. Hotar, DEÜ Solaris Güneş Arabaları ekibinin, 2003'ten bu yana Türkiye'yi ve üniversitelerini birçok platformda temsil ettiğini belirterek ekiple gurur duyduklarını ifade etti.

Türkiye'nin son yıllarda milli ve yerli üretim anlayışında büyük atılım gerçekleştirdiğini belirten Prof. Dr. Hotar, şunları söyledi:

"(Türkiye) Başta savunma ve imalat sanayisi olmak üzere; temiz veya yenilenebilir enerji teknolojileri konusunda ciddi yatırımlar yaptı. Ülkemiz bölgesel güç olmaktan küresel aktör olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Biz de Dokuz Eylül Üniversitesi mensupları olarak ülkemize katma değer sağlayacak, ekonomimizi bağımlılıktan kurtaracak her projede varız. Davamız bundan sonra da bilimi ve inovasyon kültürünü yaygınlaştırmak, aziz milletimize hizmet etmek olacaktır."

Solaris 11

Açıklamada, ekibin yeni aracı Solaris 11'e ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Tamamıyla karbondan tasarlanan gövdesiyle dikkati çeken Solaris 11, monokok şasi ve 800 vat-saat monokristal güneş panellerine sahip. Solaris üretimi motorun yer aldığı Solaris 11, bir önceki araçtan yüzde 30 daha verimli olarak tasarlandı. Pil ve panel grubu hariç bütün sistemleri Solaris ekibi tarafından tasarlanan ve yüzde 90'a varan yerlilik oranıyla üretilen Solaris11, Eylül ayındaki solar araç yarışı, 'iLumen European Solar Challenge'da mücadele edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz