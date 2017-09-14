Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Görevden Alındı

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman, YÖK tarafından hakkında açılan bir soruşturma nedeniyle tedbiren görevinden alındı.



Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversite Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman'ı hakkında başlatılan soruşturmanın selameti nedeniyle görevden aldı. - İZMİR