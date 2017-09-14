Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Adnan Kasman, Görevinden Alındı (1)

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Adnan Kasman, Görevinden Alındı (1)

İZMİR'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman, açılan bir soruşturma nedeniyle tedbiren görevinden alındı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Adnan Kasman, Görevinden Alındı (1)

İZMİR'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman, açılan bir soruşturma nedeniyle tedbiren görevinden alındı. - İzmir