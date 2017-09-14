Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Adnan Kasman, Görevinden Alındı (1)

İZMİR'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman, açılan bir soruşturma nedeniyle tedbiren görevinden alındı. - İzmir
Son dakika! Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü, görevden alındı
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