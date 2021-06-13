Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri Kleopatra Koyu'nu dip bucak temizledi
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Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri Kleopatra Koyu'nu dip bucak temizledi

Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri Kleopatra Koyu'nu dip bucak temizledi
Anadolu Ajansı / Numan Erölmez - Haberler | Kültür Sanat

Dokuz Eylül Üniversitesindeki (DEÜ) 5 öğrenci topluluğuna üye öğrenciler, turizm merkezi Çeşme'nin en güzel plajlarından birine sahip Kleopatra Koyu'nda temizlik yaptı.

Dokuz Eylül Üniversitesindeki (DEÜ) 5 öğrenci topluluğuna üye öğrenciler, turizm merkezi Çeşme'nin en güzel plajlarından birine sahip Kleopatra Koyu'nda temizlik yaptı.

DEÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleşen etkinlik kapsamında üniversite öğrencileri, sabah saatlerinde koyda bir araya geldi.

DEÜ Robot Topluluğunca geliştirilen "su altı robotu"yla belirlenen yabancı maddeler, DEÜ Su Altı Sporları Topluğu üyelerince çıkarıldı.

Denizde çeşitli noktalara ulaşım, üniversiteye ait yelkenliyle, Yelken Topluluğu üyelerince sağlandı.

Mağara Araştırma Topluğu üyeleri, kıyıdaki yamaçta ulaşılması zor yerleri temizledi.

Uzay ve Hava Araçları Topluğunca geliştirilen drone ile tüm faaliyet görüntülendi.

Bir otomobil lastiğinin de bulunduğu çok sayıda yabancı madde, karaya çıkarıldı.

"Her bireyin tek tek sorumluğu var"

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, AA muhabirine, Çevre Koruma Haftası kapsamında üniversite bünyesinde birçok etkinliğe imza attıklarını söyledi.

Farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini belirten Hotar, emeği geçen üniversite öğrencilerine teşekkür etti.

Son yıllarda yaşanan çevre felaketlerine dikkati çeken Hotar, şunları kaydetti:

"Her bireyin tek tek sorumluğu var. Bu çöpü yere atmamaktan, yere atılan bir çöpü kimseyi beklemeden toplamaya kadar olan bir sorumluluk. Günümüzde müsilaj başta olmak üzere küresel felaketlere yol açabilen çevre sorunları olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla her bir kurumun farkındalık oluşturarak bizzat olaya bir şekilde olumlu katkı veren davranışlar içinde olması gerekiyor."

Yeni nesilde çevre bilincinin daha yüksek olduğuna işaret eden Hotar, bunun daha da desteklenmesi gerektiğine inandığını söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri Kleopatra Koyu'nu dip bucak temizledi
Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri Kleopatra Koyu'nu dip bucak temizledi
Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri Kleopatra Koyu'nu dip bucak temizledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez

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