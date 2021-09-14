Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri 1000 kişilik aşure hazırladı

Dokuz Eylül Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, valilik ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında bin kişilik aşure pişirdi.

Üniversitenin Tınaztepe Kampüsündeki yemekhanede düzenlenen aşure etkinliğinde konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, tadilatı tamamlanıp öğrencilerin kullanımına açılan mutfakta böyle bir etkinlik için bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Aşure hayrını, İzmir Valiliği İl Sosyal Etüt Proje Müdürlüğü'nün koordinesinde Kızılay, İnsan-Der, Hizmet Ehli Roman Derneği ile birlikte yaptıklarını anlatan Rektör Hotar, "Böyle bir mutfağa sahip olan üniversitemiz, sosyal sorumlulukları gereği bazı etkinlikleri de sıklıkla yapıyor. Aşure günü münasebetiyle sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geldik. Devlet üniversitesi olarak kamuya karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek istiyoruz. İlgili sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliğimizi artırmak ve devletimizin üniversitemize vermiş olduğu imkanları kamuya sunmak istiyoruz. Özellikle dezavantajlı gruplar ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla ilgili çalışmalarımız bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam edecek." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Hizmet Ehli Roman Derneği Başkanı Mehmet Altay, Türk Kızılay İzmir İl Başkanı Kerem Baykalmış, Burhan-Der Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Eriş de katıldı.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri tarafından yapılacak bin kişilik aşurenin Buca'da belirlenen ailelerin evlerine servis edileceği, Konak Meydanı'nda vatandaşlara ikram edileceği belirtildi.