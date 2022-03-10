Dokuz Eylül Üniversitesi'nde "Güçlü Kadın Güçlü Toplum" paneli düzenlendi

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, insanlığın geçmişte yaptığı hataları bugüne taşımaktaki ısrarı nedeniyle halen kadın haklarının tartışıldığını belirterek, "Bir kadına toplumda hak vermiyorsanız, resmi günlerde hak veriyormuş gibi yapmanın da bir anlamı yoktur." dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından Sabancı Kültür Sarayı'nda "Güçlü Kadın Güçlü Toplum" paneli düzenlendi.

Hayatın farklı alanlarından başarılı kadınların katıldığı panelin açılışında konuşan Rektör Nükhet Hotar, 8 Mart'ı, bir mesaj günü olarak değil, tarihsel süreçte insanlığın kendisiyle yüzleşmesi gereken bir gün olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Hotar, kalıcı ve ortak bir geleceğin tek bir cinsiyete bağlı olmadığının anlaşılmasının zaman aldığını belirterek, "Kadın haklarını tartışıyor olmamızın sebebini, insanlığın geçmişte yaptığı hataları günümüze taşımaktaki ısrarında görüyoruz. Bu yüzden üniversite olarak 8 Mart'ı, bir mesaj günü olarak değil, tarihsel süreçte insanlığın kendisiyle yüzleşmesi gereken bir gün olarak değerlendiriyoruz. Hayatımızın hemen her alanında başarılı kadınlarımızı görüyor, onlarla gurur duyuyoruz. Bir kadına toplumda hak vermiyorsanız, resmi günlerde hak veriyormuş gibi yapmanın da bir anlamı yoktur." ifadelerini kullandı.

"Kadın büyükelçi sayımız 72'ye ulaştı"

Panelde konuşan Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla Türk kadınının sosyal, siyasi ve iktisadi hayatta birçok ülkeden önce hak ettiği yeri almaya başladığını, Dışişleri'nde de kadın istihdamının her geçen gün arttığını ifade etti.

"Türkiye'nin en çok kadın yönetici istihdam edilen kurumunda çalışmaktan gurur duyuyorum." diyen Kaya, "2022 yılına kadın büyükelçi sayımız 72'ye ulaştı. Bu gurur verici tablo için Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu da hayatı boyunca babasını örnek aldığını ifade ederek, "Başarılı kadınların arkasında duran tüm erkeklere de teşekkür ediyorum. Bir kadın tek başına her şeyi başarabilir, biz aile olarak daha da güçlü bir toplumuz." dedi.

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Artistik Sanat ve Display Milli Takım Şefi Ayça Gürler Tunçalp ise kariyeri ve eğitim verdiği süreç boyunca kadınların içinde var olan yaratıcılık ve üretkenlik gibi yeteneklerin toplum tarafından bastırıldığına şahit olduğunu söyledi.

Tunçalp, "Kadınları destekleyerek onların özgüvenlerini yerine getirmeye ve onların güçlü yönlerini ortaya çıkarmaya çalışıyorum" diye konuştu.

"Sessiz perileri takip edin"

İşitme Engelliler Kadın Basketbol Milli Takım Kaptanı Esin Bilgili de işitme problemi nedeniyle çocukken zor bir dönem geçirdiğini, ailesinin ve arkadaşlarının desteğiyle bu süreci atlattığını belirterek, "Engelli bir kadın olmanın zorluklarını burada anlatsam bitmez, ben ve takım arkadaşlarım bu zorluklara rağmen hayata tutunan güçlü kadınlarız. Biz kadınların gücü her şeye yeter. Biz sessiz perileri takip edin, mayıs ayında bir ilke imza atacağımızı inandığımız 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunlarında (Deaflympics) destekleri bizden esirgemeyin." açıklamasında bulundu.

Hava Eğitim Komutanlığı 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan Hava Pilot Yarbay Gamze Aksakallı da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara sağladığı hakların önemine dikkat çekerek havacılığa olan tutkusunu gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.