Dokuz Eylül Üniversitesi ile EGİAD iş birliğini artıracak
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Dokuz Eylül Üniversitesi ile EGİAD iş birliğini artıracak

Dokuz Eylül Üniversitesi ile EGİAD iş birliğini artıracak
Anadolu Ajansı / Meriç Ürer - Haberler | Güncel

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) ve Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) arasında üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek amacıyla protokol imzalandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) ve Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) arasında üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek amacıyla protokol imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DETTO'nun sahip olduğu bilgi ve birikimini EGİAD'a aktaracağı protokolle iki kurum müşterek projelerde yer alacak.

DEÜ öğrencileri, EGİAD'a bağlı üye işyerlerinde staj yapabilecek, Ar-Ge faaliyetlerine katılabilecek. Ayrıca iki kurum dış kaynaklarca finanse edilen bazı projelerde birlikte hareket edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, imzalanan protokolle Türkiye'nin ilk ve tek sağlık temalı teknoparkı DEPARK ve DETTO işbirliğinde karşılıklı bilgi alışverişi olacağını belirtti.

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ise bilim ve ilmin ışığında yatırımlar yapmaya gayret gösterdiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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