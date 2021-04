Dokuz Eylül Üniversitesi iftar sofralarına konuk olacak

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ramazan'da iftar sofralarına konuk olacak. İlahiyat Fakültesi öğretim elemanlarının konuşmacı olduğu 'İftar Sohbetleri' isimli bir program dizisi hazırladıklarını söyleyen Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Pandemi koşullarında belki de iftar sofralarında bir araya gelemeyeceğiz. İftar programımız sayesinde her akşam sofranıza konuk olmayı istedik" dedi.

Toplum ve birey hayatının her alanında hizmet vermeyi amaç edinen Dokuz Eylül Üniversitesi, İslam alemi için önemli ve manevi duyguların en yoğun yaşandığı Ramazan ayında yayınlanmak üzere hazırladığı programla İslamiyet'e dair bilgiler paylaşacak. İlahiyat Fakültesi öğretim elemanlarının çeşitli konulara değindiği programlar serisi Dokuz Eylül Üniversitesi'nin sosyal medya hesaplarından izleyicileriyle buluşacak. İftar sofralarına eşlik edecek 'İftar Sohbetleri' programında, Kur-an'ı Kerim rehberliğinde iyi insan olma ve insana dair erdemler anlatılacak. Ayrıca programda sabır, iman, Ramazan ve kültür, İslam ve barış, nefisle mücadele, peygamber sevgisi, tevhid inancı, adalet, dünya ahiret dengesi, ibadet konularına ve daha fazlasına dair söyleşiler gerçekleştirilecek.

Ramazan ayının, ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine barış, huzur ve bereket getirmesini dileyen Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Pandemi koşullarında belki de iftar sofralarında bir araya gelemeyeceğiz. İftar programımız sayesinde her akşam sofranıza konuk olmayı istedik. Üniversite olarak bizler ürettiğimiz bilimin toplumun kullanımına sunulduğunda işlevini yerine getirdiğine inanıyoruz. Dolayısıyla faaliyet gösterdiğimiz her alanda ülkemize ve milletimize hizmet edecek, ihtiyaç duyulan alanlara direkt temas edecek uygulamaları hayata geçirmeyi önemsiyoruz. Hazırladığımız bu programlar serisi ile İlahiyat Fakültesinde görevli, alanında değerli çalışmalara imza atmış hocalarımızın fikirlerini, tüm vatandaşlarımızın istifade edeceği şekilde sunmayı arzuluyoruz. Sosyal medya hesaplarımızda yayınlayacağımız ve her akşam iftar sofralarınıza konuk olmamızı sağlayacak 'İftar Sohbetleri' programımızı keyifle izlemenizi diliyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı