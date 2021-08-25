Dokuz Eylül Üniversitesi Efes Meslek Yüksek Okulunda Sayın Kaymakamımız Başkanlığında Toplantı Yapıldı.
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Dokuz Eylül Üniversitesi Efes Meslek Yüksek Okulunda Sayın Kaymakamımız Başkanlığında Toplantı Yapıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Efes Meslek Yüksek Okulunda Sayın Kaymakamımız Başkanlığında Toplantı Yapıldı.
Habermetre - Haberler | Toplum

Dokuz Eylül Üniversitesi Efes Meslek Yüksek Okulunda Sayın Kaymakamımız Başkanlığında Toplantı Yapıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Efes Meslek Yüksek Okulu ev sahipliğinde; Yüksek Öğrenim Öğrencilerinin uygun ikamet ve barınma koşullarının sağlanmasına yönelik Sayın Kaymakamımız Ekrem İNCİ Başkanlığında, İlçe protokolü ve yurt sahiplerinin katılımı ile toplantı gerçekleştirildi.

Kaynak: Habermetre

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Dokuz Eylül Üniversitesi Efes Meslek Yüksek Okulunda Sayın Kaymakamımız Başkanlığında Toplantı Yapıldı. - Haberler
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