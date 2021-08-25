Dokuz Eylül Üniversitesi Efes Meslek Yüksek Okulunda Sayın Kaymakamımız Başkanlığında Toplantı Yapıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Efes Meslek Yüksek Okulunda Sayın Kaymakamımız Başkanlığında Toplantı Yapıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Efes Meslek Yüksek Okulu ev sahipliğinde; Yüksek Öğrenim Öğrencilerinin uygun ikamet ve barınma koşullarının sağlanmasına yönelik Sayın Kaymakamımız Ekrem İNCİ Başkanlığında, İlçe protokolü ve yurt sahiplerinin katılımı ile toplantı gerçekleştirildi.

Kaynak: Habermetre