Dokuz çocuğuyla bir arada
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Dokuz çocuğuyla bir arada

Dokuz çocuğuyla bir arada
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Dokuz c¸ocuk babası olan ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan'ın oğlu Ali Yıldızhan, 'Babalar Günü' paylaşımında bulundu. Yıldızhan, babası ve kardeşleriyle birlikte çekilmiş kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Dokuz c¸ocuk babası olan İzzet Yıldızhan'ın oğlu Ali Yıldızhan, 'Babalar Günü' paylaşımında bulundu. Yıldızhan, babası ve kardeşleriyle birlikte olan karenin altına "Senin gibi bir babamız olduğu için çok şanslıyız. Allah seni başımıdan eksik etmesin. Seninle her zaman gurur duyuyoruz, babalar günün kutlu olsun canım babam" ifadelerini kullandı.

Dokuz çocuğuyla bir arada

Kaynak: Snob Magazin

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