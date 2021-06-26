Dokuz Çeşmeler'in değirmeni yeniden hayat buldu

Buca Belediyesi, Dokuz Çeşmeler ile özdeşleşen Cumhur Asparuk Meydanı'ndaki su değirmenine yeniden hayat verdi.

Buca Belediyesi, Dokuz Çeşmeler ile özdeşleşen Cumhur Asparuk Meydanı'ndaki su değirmenine yeniden hayat verdi. Meydanın peyzaj düzenlemesini yapan ekipler, uzun yıllardır çalışmayan su değirmenini yeniden çalıştırarak estetik bir görünüm kattı.

Buca Belediyesi, Dokuz Çeşmeler'deki su değirmenine hayat verdi. Buca Belediyesi tarafından ilçedeki park, bahçe ve meydanlarında başlatılan bakım çalışmaları kapsamında, Adatepe Mahallesi'nde yer alan Orgeneral Cumhur Asparuk Meydanı'nı yeniden canlandırdı. Meydanın peyzaj çalışmasını sürdüren ekipler, Buca'nın tarihi anıt çeşmesi Dokuz Çeşmeler ile özdeşleşen ve uzun yıllar çalışmayan meydandaki su değirmenin tamirini gerçekleştirdi. Tamirin ardından yeniden dönmeye başlayan değirmen çarkı, aydınlatma çalışmalarıyla gece-gündüz meydana yepyeni bir hava kattı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı