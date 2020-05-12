Dokuz aydır görmediği eşine karantinada duygulandıran sürpriz
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Dokuz aydır görmediği eşine karantinada duygulandıran sürpriz

Şanlıurfa'da yaşayan Buket Taş, Tanzanya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilerek Samsun'da karantinaya alınan eşi Burhan Taş'a, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlilerinin yardımı ile sürpriz yaptı.

Dokuz aydır görmediği eşine karantinada duygulandıran sürpriz
12.05.2020 21:00 | Son Güncelleme: 12.05.2020 21:00

Şanlıurfa'da yaşayan Buket Taş, Tanzanya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilerek Samsun'da karantinaya alınan eşi Burhan Taş'a, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlilerinin yardımı ile sürpriz yaptı.

Tanzanya'dan 29 Nisan'da Samsun'a getirilen vatandaşlardan Burhan Taş, eşi Buket (28) ve 10 aylık kızı Lena Hatun Taş'a kavuşmak için karantina süresinin bitmesini beklerken, ikinci evlilik yıl dönümlerinde eşinin sürprizi ile büyük şaşkınlık ve duygusal anlar yaşadı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlilerinden yardım isteyen Buket Taş, üzerinde "Seni sevdiğimi söylemek için aramıza ne Ekvator, ne kilometreler ne de dünyayı kasıp kavuran pandemi girebilir. 2. evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Kocam bey... Seni çok ama çok seviyoruz, kızımızla... Hep dediğin gibi iyi ki..." pankartını Samsun'a gönderdi.

Yurdun bahçesinde açılan pankartı görmesi için görevliler Burhan Taş'ı telefonla arayarak pencereden bakmasını istedi. Pencerede dakikalarca duygulu anlar yaşayan Taş'a, daha sonra pankart götürülerek teslim edildi.

Buket Taş, AA muhabirine, eşinin 2 yıldır Tanzanya'da çalıştığını belirterek, "Eşim en son kızımız dünyaya geldiğinde Türkiye'ye geldi. Tatilde gelmeyi planlıyordu ama koronavirüs nedeniyle süreç uzadı. 9 aydır ne kızım ne ben eşimi görebildik. Geçen yıl da evlilik yıl dönümünde yurt dışında olduğu için kutlayamamıştık. Bu yıl beraber kutlayacaktık ama karantinada kaldı." diye konuştu.

Eşinin üzülmemesi için ona sürpriz hazırladığını anlatan Taş, "Yurt görevlilerinin yardımı ile hazırladığım pankartı Samsun'a gönderdim. Görevliler de pencereden ona göstermişler. Çok şaşkınlık yaşamış, görüntülü olarak telefondan aradım, mutluluktan konuşamıyordu." ifadesini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ise Buket Taş'ın kendilerinden yardım istediğini vurgulayarak, "Bize sürprizini anlatınca seve seve kabul ettik. Genç çiftlerin mutlu olması bizleri de mutlu etti." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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