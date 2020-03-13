DOKUZ AVRUPA ÜLKESİNE SON UÇUŞLAR YAPILIYOR
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Koronavirüs, Avrupa, Güncel

DOKUZ AVRUPA ÜLKESİNE SON UÇUŞLAR YAPILIYOR

SAĞLIK Bakanlığı Bilim kurulunun aldığı karar doğrultusunda koronavirüs nedeniyle 9 Avrupa ülkesinden yapılan uçuşlar askıya alındı.

13.03.2020 23:51 | Son Güncelleme: 13.03.2020 23:51
DOKUZ AVRUPA ÜLKESİNE SON UÇUŞLAR YAPILIYOR

SAĞLIK Bakanlığı Bilim kurulunun aldığı karar doğrultusunda koronavirüs nedeniyle 9 Avrupa ülkesinden yapılan uçuşlar askıya alındı. Kararın ardından Avrupa ülkelerinde bulunan yolcular Türkiye'ye dönmeye başladı. Salgına yönelik olarak Avrupa'dan gelen yolcuların kimlik bilgileri ve adresleri kayıt altın alınıyor. 

Son dönemde Avrupa kıtasında koronavirüs vakalarının artmasından dolayı Bilim Kurulunun aldığı kararı açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Almanya, Fransa, İspanya, Belçika, Norveç, İsveç ve Avusturya'ya yapılan uçuşlar yarın sabah 08.00 itibariyle 17 Nisan tarihine kadar durdurulduğunu söyledi. Kararın ardından belirlenen ülkelerde bulunan Türk vatandaşları ülkeye dönmeye başladı. Salgın nedeniyle yapılan duyurularda, yolcuların 14 gün boyunca evlerinde istirahat etmeleri istenirken, yolcuların kimlik ve adres bilgileri de kayıt altına alınıyor. Belirlenen ülkelerden son uçuşlar bugün yapılırken, yolcuların maske taktıkları görüldü. 14 GÜN BOYUNCA EVDE DİNLENECEĞİZ'Frankfurt'ta Bilgisayar Mühendisi olarak çalışan Ercan Kurtarangil, Evet, bunu şirketimiz de destekliyor. 14 gün boyunca evde kalacağım. Rapor almayacağım uzaktan çalışacağım. Almanya bu durumu çok ciddiye almıyor hissiyatına kapıldım. Herkes normal hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Çok bir önlem göremedim. Uçuşların durdurulmasının işimi etkileyeceğini düşünmüyorum dedi. UÇAKTA BİZE KAĞIT İMZALATTILARMünih'ten gelen Zafer Kaya ise, Bulunduğum yerde bir şey yoktu ama Berlin'in çok kötü olduğunu söylüyorlar. Okulların orada tatil edildiğini duydum. Almanya'da zaten vaka sayıları da yükselmeye başlamış. Uçuşların durdurulmasının ardından bugün ülkemize döndük şanslıyız demek ki. Kararı olumlu buluyorum, sağlık her şeyden önemli. Ben şimdi eve gidip 14 gün boyunca çıkmayacağım. Uçakta bize bununla ilgili kağıt imzalattılar. Evdeki çocukları da gönderdim tek başıma kalacağım şeklinde konuştu. 14 GÜN BURADA KALABİLİR MİYİZ BİLMİYORUM

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı Deniz Kulaçatan ise, Biz uçuşların durulduğunu uçaktan inerken aldık. Daha bilmiyorum ne yapacağımızı, bir hafta buradayız. Kartal'da evimiz var o yüzden otelde kalmıyorum. Büyük ihtimalle orada kalacağım. Almanya'da şuan fazla bir durum yok. Devlet daha açıklama yapmadı. Korona hakkında ne var ne yok açıklama yapmıyor. Havalimanına geldik o yüzden maske takmak zorunda kaldık diye konuştu. İsviçre'den gelen Cem Tosun ise, Koronavirüs her yerde var. Uçuşlar şuan iptal edilmedi ama onlar da düşünüyor. Hükümet sınırları kapatmayı düşünüyor. Biz buraya bir haftalığına geldik diye konuştu.


- Yıldızistanbul
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Kaynak: DHA

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