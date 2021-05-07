Dokunulmazlığı kaldırılan Yunanistanlı AP milletvekili ülkesine iade edilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Dokunulmazlığı kaldırılan Yunanistanlı AP milletvekili ülkesine iade edilecek

Dokunulmazlığı kaldırılan Yunanistanlı AP milletvekili ülkesine iade edilecek
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Avrupa Parlamentosunda (AP) dokunulmazlığı kaldırılan ırkçı Yunanistanlı milletvekili Yannis Lagos'un Belçika'dan ülkesine iade edilmesine karar verildi.

Avrupa Parlamentosunda (AP) dokunulmazlığı kaldırılan ırkçı Yunanistanlı milletvekili Yannis Lagos'un Belçika'dan ülkesine iade edilmesine karar verildi.

AP'nin bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'deki mahkeme, milletvekili olduğu AP'de kağıda basılı Türk bayrağını yırtmasıyla bilinen Lagos'un suç örgütü yönettiği için 13 yıl hapis cezasına çarptırıldığı Yunanistan'a iade edilmesini kararlaştırdı.

Brüksel savcılığı, eski Altın Şafak Partisi üyesi Lagos'un iadesine itiraz etmek için pazartesi gününe kadar süresi olduğunu duyurdu. Daha önce iadesine karşı çıkacağını belirten Lagos'un Yunan makamlarına ne zaman teslim edileceği konusunda güvenlik gerekçesiyle bilgi verilmedi.

Yunanistan'daki aşırı sağcı Altın Şafak Partisi, mahkeme tarafından "suç örgütü" olarak kabul edilmiş, bu örgütü yönettikleri gerekçesiyle Lagos'un da aralarında bulunduğu bazı parti üyeleri hapis cezalarına çarptırılmıştı. Lagos, hakkında 13 yıllık hapis cezası verildiği 7 Ekim 2020'de dokunulmazlığını kullanarak Yunanistan'dan, milletvekili olduğu AP'ye ev sahipliği yapan Brüksel'e kaçmıştı.

Lagos'un AP'deki dokunulmazlığının kaldırılması üzerine Yunanistan uluslararası tutuklama emri çıkarmış, Lagos Brüksel'deki evinde gözaltına alınmıştı.

Irkçı siyasetçi, Altın Şafak Partisinden AP milletvekilliğine seçildikten sonra Altın Şafak'tan istifa ederek "Ulusal Halk Vicdanı" adı altında kendi partisini kurmuştu. Milletvekilliğine bağımsız olarak devam eden 47 yaşındaki Lagos, ırkçı faaliyetleri ve yüz kızartıcı pek çok suç nedeniyle daha önce de tutuklanmış ve cezalar almıştı.

Lagos'un dokunulmazlığının kaldırılmasını Yunanistan makamları talep etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Engin Özkoç Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Alişan Cem Yılmaz Özcan Deniz Aleyna Tilki
Spor Diego Mesut Özil Salih Uçan Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dokunulmazlığı kaldırılan Yunanistanlı AP milletvekili ülkesine iade edilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 19:33:03. #1.14#

title