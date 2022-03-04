Milletvekilliği düşürülen HDP'li Semra Güzel hakkında soruşturma başlatıldı

DİYARBAKIR (İHA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, milletvekilliği düşürülen HDP'li Semra Güzel hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

TBMM Genel Kurulu, terörist Volkan Bora ile fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığını 327 kabul oyuyla kaldırmıştı. Dokunulmazlığı kaldırılan Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Terörist Bora ile basına yansıyan fotoğraflarının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Güzel hakkında fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilmişti. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında soruşturma başlatılan Güzel'in savcılığa vereceği ifadenin ardından hakkında kamu davası açılıp açılmayacağı değerlendirilecek. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa