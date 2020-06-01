Dokunmamış mensucatın gümrük tarife pozisyonunda düzenleme Gümrük tarife cetvelinde maske yapımında kullanılan ve ihracı kayda alınan "meltblown kumaş" ve diğer benzer kumaşların sınıflandırıldığı "dokunmamış mensucatın" tarife pozisyonunda düzenleme yapıldı.

Gümrük tarife cetvelinde maske yapımında kullanılan ve ihracı kayda alınan "meltblown kumaş" ve diğer benzer kumaşların sınıflandırıldığı "dokunmamış mensucatın" tarife pozisyonunda düzenleme yapıldı.

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile İthalat Rejimi Kararına Ek Karara ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu kararla gümrük uygulamalarının daha sağlıklı yürütülmesini teminen maske yapımında kullanılan ve ihracı kayda alınan "meltblown kumaş" ve diğer benzer kumaşların sınıflandırıldığı dokunmamış mensucatın tarife pozisyonu yeniden düzenlendi.

Düzenleme İthalat Rejimi Kararına da yansıtıldı.

Kaynak: AA