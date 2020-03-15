Dokunmadan oyun oynamayı öğrendiler
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Bursa

Dokunmadan oyun oynamayı öğrendiler

Dokunmadan oyun oynamayı öğrendiler Çocuklar tedbiri elden bırakmıyor Dokunmadan oyun oynayan çocuklar, kolonyalarını da eksik etmiyor Bursa'da dokunmadan oyun oynamayı öğrenen çocuklar, kolonyalarını da masalarından eksik etmiyor.

15.03.2020 12:13 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:17
Dokunmadan oyun oynamayı öğrendiler

Dokunmadan oyun oynamayı öğrendiler

Çocuklar tedbiri elden bırakmıyor

Dokunmadan oyun oynayan çocuklar, kolonyalarını da eksik etmiyor

BURSA - Bursa'da dokunmadan oyun oynamayı öğrenen çocuklar, kolonyalarını da masalarından eksik etmiyor. Öğrenciler, tatil süresince verilen hijyen eğitimi ve dokunmadan oyun oynamalarıyla kendilerini virüse karşı koruyacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görüldüğü resmi olarak doğrulanan koronavirüse karşı Milli Eğitim Bakanlığı okulları tatil ederken, okullarda da tedbirlerini arttırdı. Korona virüs sebebiyle yaşanan tedirginlikleri en aza indirmek için harekete geçen Bursa Özel Altınşehir Okulları, ocak ayında başlattığı dezenfekte çalışmalarını sıklaştırdı. Profesyonel ekiplerce gerçekleştirilen çalışmalarda, insan sağlığına zarar vermeyen ürünler kullanılarak servisler, yemekhaneler, sınıflar ve ortak alanlar en ince ayrıntısına kadar temizleniyor.

Öğrencilerin ulaşacağı alanlara el dezenfektanları koyan okul yetkilileri, ayrıca verdikleri hijyen eğitimleriyle öğrencileri bilgilendiriyor. Uyarıları harfiyen uygulayan öğrenciler, masalarından ise kolonyaları eksik etmiyor. Hijyenin yanı sıra virüs bulaşmaması için bir dizi tedbirleri öğrencilere aktaran öğretmenler, onlara dokunmadan oyun oynamalarını da öğretiyor. Birçok kişinin keyif aldığı oyunları dokunmadan oynayan öğrenciler, virüslerin de bulaşmasına engel oluyor.

Ocak ayının başında Çin'de ortaya çıkan korona virüsü ile ilgili tedbirleri o günden itibaren aldıklarını belirten Bursa Özel Altınşehir Okulları Eğitim Koordinatörü Kadir Sezer, "Korona virüsü dünyaya hızlı bir şekilde yayıldı. Sağlık Bakanlığı tarafında resmi açıklama yapılmadan biz çocuklarımıza anlatmaya başladık. Bursa'daki hekim ve uzmanlardan korona virüsü hakkında yardım aldık. Sadece virüs hakkında değil, çocukların el ve vücut hijyenini nasıl sağlayacakları konusunda seminer ve eğitimler verdik. Okulumuzdaki temizlik önlemlerini iki katına çıkardık. Bakanlıkların bize gönderdiği uyarıları çocuklara aktardık. Onların görebilecekleri şekilde okulun çeşitli yerlerinde sergiledik. Velilerimizi de bu konuda uyardık" dedi.

Sağlık bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamanın ardından hijyen tedbirlerini üst seviyeye çıkardıklarını belirten Sezer, "Okulun servis araçlarından yemekhanelerine, ortak kullanım alanlarından sınıflara kadar birçok alanı ilaçlattırdık. Her kata çocukların rahat ulaşabilecekleri yerlere el dezenfektanları koyduk. Yanlarında kolonya taşımaları konusunda alışkanlık edindirdik. Birçok önlem aldık. Okulumuz tam hijyen sağlayarak devam ettirmeye çalışıyoruz. Tatil dönüşü çocuklarımızın sağlığı için bizler bu hijyen ve temizlik çalışmalarımızı devam ettireceğiz" diye konuştu.

Eğitim sevgi ile başladığını belirten Sezer, "Bu zamana kadar çocuklarımıza sarılır, onlarla oynar ve tokalaşırdık. Korona virüsünden sonra davranışlarımızı da değiştirdik. Biz çocuklarımıza sadece uyarı yaparsak olmaz. O yüzden öğretmenlerimiz çocuklara dokunmadan nasıl oynanacağını onlara gösterdi. Şu an biz okulumuzu temizlemiş olabiliriz. Ama çocuklarımızın bir sosyal hayatı var. Onları oralarda da korumalıyız. Okulların tatil süresince öğrencilerimiz de bu gösterdiğimiz kurallar ve oyunlarla kendilerini virüsten karşı korumuş olacak" dedi.

Dokunmadan oyun oynamayı öğrendiler

Kaynak: İHA

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Dokunmadan oyun oynamayı öğrendiler

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