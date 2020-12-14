Dökümlü trençkot modelleri ofis şıklığının tamamlayıcısı!
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Dökümlü trençkot modelleri ofis şıklığının tamamlayıcısı!

14.12.2020 09:39 | Son Güncelleme: 14.12.2020 09:44
Dökümlü trençkot modelleri ofis şıklığının tamamlayıcısı!

Tesettür giyimin olmazsa olmazlarından olan trençkotlar günlük hayatta kombinlenmesi kolay parçalardan biridir. Sokak stilinde elbise olarak kullanılabilen dökümlü trençkot modelleri ofis şıklığının da tamamlayıcısı olarak karşımıza çıkıyor.

Şıklığı her zaman tercih eden kadınların kullandığı parçalardan biri olan trençkot, rahat bir gün sunar. Tesettür giyimde her sezon iddialı tasarımları ile dikkat çeken trençkot modelleri, bu yılda da detaylarıyla dikkat çekiyor. Renkleri kimi zaman hardal, kimi zaman krizantem olarak moda olan trençkot eskimeyen, modası geçmeyen ve tesettür giyimin vazgeçilmez parçalardan.

DÖKÜMLÜ TRENÇKOT MODELLERİ

Tesettür giyimde sıklıkla tercih edilen trençkotlar uzun olarak rahatlıkla kullanılabilir. Geniş ve uzun kadın trençkot modelleri Qras'ın vazgeçilmez parçalarından. Şık kadınların seçimleri arasında yer alan uzun trençkot modelleri tesettür giyimde sıklıkla tercih edilir ve pek çok model de üretilir. Çoğunlukla dış giyim ürünü olarak görülen trençkot modelleri, elbise havasıyla da sıklıkla giyilir ve sokak şıklığının güzel örneklerindendir.

Tesettür giyim tercih eden bayanların çok ilgi gösterdiği, klasik tasarımların yanı sıra birbirinden farklı detaylar da bulunur. Bu detaylara renkler de eklendiği zaman her sezon yeni bir trençkot modası çıkmakta. 2019 sezonunda geri dönen ekosenin yerini bu yıl bej, krem, toprak tonları aldı. Tabi siyah trençkot olmazsa olmaz.

Dökümlü trençkot modelleri ofis şıklığının tamamlayıcısı!

TESETTÜR GİYİM UZUN KADIN TRENÇKOT STİLLERİ

Bazı stillerin en önemli parçaları öne çıkmakta. Uzun kadın trençkot ile Parizyen stil bir bütün olarak karşımıza çıkıyor. Bu parça, sokak stilinde; ofis şıklığında da aynı rahatlığı ve aynı modern dokunuşları içeriyor. Uzun trençkot kombinleri kimi zaman jean ile kimi zaman kumaş pantolonla yapılıyor. Bu kombini diğer aksesuarlar da destekliyor.

Dökümlü trençkot modelleri ofis şıklığının tamamlayıcısı!

Eteklerinde tercih edildiği tesettür giyimde, etek trençkot kombinleri sıklıkla kullanılıyor. Bu ürünleri seçerken renk uyumu çok öne plana çıkıyor. Tabi bir de kumaş uyumu. Bu kombinlerde öne çıkan parça trençkottur. Ondan daha göze çarpacak bir şey seçmek yerine minimal parçaları seçmek sizleri ofis şıklığına ulaştırır, aynı zamanda rahat bir gün geçirmenizi sağlar.

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