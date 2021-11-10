DokumaPark'ta 226 farklı bitki türünü barındıran "Botanik Bahçe" açılıyor

Kepez Belediyesince DokumaPark'ta oluşturulan ve içerisinde 226 farklı bitki türünü barındıran "Botanik Bahçesi" açılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dünyanın farklı bölgelerindeki bitki örtülerinin canlı koleksiyonunu oluşturmak ve tanıtmak amacıyla yapılan bahçede, 9 bin 270 bitki bulunuyor.

İlk planlamalarda 18 bin metrekare alanda planlanan bahçe, ağaç ve bitki zenginliği göz önünde bulundurularak 23 bin 500 metrekare alanı kapsayacak şekilde yapıldı.

İçerisinde Japon, begonvil, tropikal bitkiler, tıbbi aromatik, endemik türler, kaya ve alpin bitkileri, meyve ve portakal bahçesi bulunan botanik bahçesi, 15 Kasım saat 15.00'te ziyaretçilerle buluşacak.

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