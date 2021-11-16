DokumaPark'ta 100 farklı bitki türünü barındıran "Botanik Bahçe" açıldı

Kepez Belediyesince DokumaPark'ta oluşturulan ve içerisinde 100 farklı bitki türünü barındıran "Botanik Bahçesi" düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dünyanın farklı bölgelerindeki bitki örtülerinin canlı koleksiyonunu oluşturmak ve tanıtmak amacıyla 4 yıl önce yapımı başlanan bahçe tamamlandı.

Japon, begonvil, tropikal, tıbbi aromatik, endemik türler, kaya ve alpin bitkileri, meyve ve portakal bahçesi yer alan bahçede 9 bin 270 bitki bulunuyor.

Bahçenin açılış töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yaptıkları çalışmaların yeşil ve çevreci yatırım olmasına önem verdiklerini dile getirdi.

Oluşturulan botanik bahçenin Antalya'nın canlı ağaç ve bitki müzesi olacağını belirten Tütüncü, "Botanik bahçeler aslında o bölgede yetişen bitkilerin, ağaçların sergilendiği bir canlı ağaç ve bitki müzesi demektir. Burada da bütün bitkilerin yanında bilgi notları bulunuyor. Çocuklarımız özellikle bizim bildiğimiz ama onların maalesef şehirleşme karşısında göremedikleri, bilemedikleri ağaçları, bitkileri ve meyve ağaçlarını görme imkanına sahip olacaklar." diye konuştu.

Tütüncü, botanik bahçede üç tane de tematik diorama alanı oluşturduklarını aktardı.

Çeşitli konseptlerde oluşan alanların dikkati çekeceğini vurgulayan Tütüncü, şunları kaydetti:

"Bunlardan bir tanesi ölü ağaçlar alanı. Üzerinde hatıraların olduğu ölü ağaçlarla ilgili özel bir diorama alanı oluşturduk. Yörük kültürüne duyduğumuz saygıdan dolayı Antalya Bulvarı'nda bulunan Zeytinli Sarnıcı'nın birebir kopyasını botanik bahçemizin içerisine yaptık. Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını Manavgat, Gündoğmuş ve Akseki ilçelerimizdeki orman yangınıydı. O yangınlarda yüreklerimiz yandı. O büyük acının hatırasını yaşatsın diye Manavgat'tan getirdiğimiz yanmış ağaçlarla da bir Manavgat Yangını Hatıra köşesi oluşturduk."

AA / Zehra Tekeci - Son Dakika Haberleri

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