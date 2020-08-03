DokumaPark'a 5 bin yıllık arı sereni kazandırıldı
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DokumaPark'a 5 bin yıllık arı sereni kazandırıldı

Kepez Belediyesi, kara kovan bal üretiminin yapıldığı ve aynı zamanda arılar için sığınak işlevi gören, 5 bin yıllık tarihe sahip, 'Arı Serenleri'nin bir benzerini DokumaPark'a kazandırdı.

DokumaPark'a 5 bin yıllık arı sereni kazandırıldı
03.08.2020 12:38 | Son Güncelleme: 03.08.2020 12:49

Kepez Belediyesi, kara kovan bal üretiminin yapıldığı ve aynı zamanda arılar için sığınak işlevi gören, 5 bin yıllık tarihe sahip, 'Arı Serenleri'nin bir benzerini DokumaPark'a kazandırdı.

Kepez Belediyesi, 5 bin yıllık geçmişe sahip arı serenlerinin bir benzerini DokumaPark'a inşa etti. Arı serenleri, Beydağlarının en yüksek zirvesi olan 3 bin 70 metre yükseklikteki Kızlar Sivrisi'nin eteklerinde yer alan Likya lahitlerinden esinlenerek yapıldı. Yerden yaklaşık 4 metre yükseklikte ve 2 metre genişlikte taş duvarların üzerine konulan 24 adet içi oyulmuş ağaç kovanı ile oluşturulan arı serenleri, DokumaPark Modern Sanatlar galerisi bahçesine yerleştirildi. Kepez Belediyesi, ülke mirası 5 bin yıllık tarihe sahip arı serenleri kültürünü artık DokumaPark'ta yaşatıyor.

Arı Sereni

Arılar için bir çeşit sığınak işlevi gören ve doğal kara kovanların adı olarak kullanılan 'seren', taş ve ahşap yapı malzemesiyle inşa edilen, en az 3 metre yüksekliğindeki yapı. Çatısı ahşap malzeme ile inşa edilen serenin saçak kısımları, vahşi hayvanların çatıya çıkmasını engellemek amacıyla uzun tutuluyor. Çatı üzerine dizilen ve yapının asıl fonksiyonunu üstlenen 'Kara kovanlar' ağaç gövdesi oyularak yapılıyor. Dış cephedeki çıkıntılar ise merdiven işlevi görüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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