BURSA Dokumacılar Odası, dokumacı esnafının son zamanlarda artan sorunlarını değerlendirmek için istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda yüksek enerji fiyatları ve ithal kumaş sorunları üzerinde duruldu.Dokumacılar Odası Başkanı Albayrak, Uzakdoğudan gelen kumaşlar bizi hırpalıyor dedi.

Yıldırım ilçesinde bulunan Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası binasında gerçekleşen toplantıda, dokumacı esnafının sorunlarına çözüm bulmak amacıyla fikirler ortaya konuldu. Toplantıya ev sahipliği yapan Bursa Dokumacılar Odası Yönetim Kurulu, esnafların sorunları dinledi. Esnaflarla birlikte bir yol haritası belirlemeyi hedeflediklerini belirten Bursa Dokumacılar Odası Başkanı İlyas Albayrak, 'Gelecek planlarımıza artık esnaf karar verecek. Biz de uygulama noktasında bütünlüğü sağlamak adına çaba sarf edeceğiz. Bursa'da 'ya okuyacaksın ya dokuyacaksın' diye bir deyim var. Bursa yıllardır tekstile yön vermiştir, devamlı üretmiştir. Bursa Türkiye'nin ihracatına önemli katkılar sağlamıştır. Bursa'nın en önemli sektörlerinden bir tanesi tekstildir. Dokumacı esnafında üç tane ana kalem mevcut. Bunlar kira, enerji ve işçilik. Bizde en önemli giderlerden bir tanesi de enerjidir. Bizi bir de uzak doğudan gelen kumaşlar hırpalıyor. Dokumacı esnafı çilekeş bir esnaf. Biz üretiyoruz insanlar tüketiyor. İnsanlar yazlık kışlık kıyafetini giyerken keyifli bir şekilde, benim dokumacı esnafım dert dokuyor dedi.

'EN KÜÇÜK DOKUMACI ESNAFININ YAPTIĞI YATIRIM 400 BİN AVRO'

İnsanların çok sıkıntılı bir süreçten geçtiğini söyleyen Albayrak, 'Enerji kurulu özelleşmeden önce esnafımız elektrik faturasını öteleyebiliyordu. Ama şimdi 5 gün faturayı ödemediği takdirde enerjisi kesiliyor. En küçük dokumacı esnafının yapmış olduğu yatırım yaklaşık 400 bin avro civarında. Enerji kesildiği zaman o işletmenin tamamen kapandığını düşünün. Bu durumda esnaf faturayı ödeyecek parayı nerden bulacak Çalışmalı ki parayı ödeyebilsin. İkinci sıkıntımız da dokumacının üzerinden yapılan kar marjı. Bu kar marjını yukarı çekebilmek için dokumacı esnafı olarak biraz direneceğiz dedi.

'İTHAL KUMAŞIN VERGİLERİ YÜKSELTİLMELİ'

Sosyal medyada tekstilcinin geldiği son nokta diye bir paylaşımda bulunduğunu ve bunun ses getirdiğini belirten tekstil firması sahibi Mert Çetinkal, Bugün de burada bir toplantı yapacağız. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclise taşıdığı bir sıkıntımızdı bu. Bu toplantıdan umutlu ayrılmak istiyoruz. Çünkü gerçekten çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. İthal kumaş ve elektriğe son gelen zamlar bizim belimizi büktü. İthal kumaşların vergilerinin yükselmesini istiyoruz. Çünkü iç piyasa tamamen bitik. Esnaf artık çıldırma noktasında. Gelen yüksek elektrik faturasını ödemek mümkün değil dedi. - Bursa